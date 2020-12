COVID-19 har ført til at millioner av barn i fattige land har mistet tilgang til trygge nettverk, utdanning og beskyttelse. Samtidig har det ikke har vært mulig å samle mange mennesker her hjemme til fysiske aktiviteter, noe som har gjort det vanskelig for Santander å gjennomføre de planlagte aktivitetene til støtte for Right To Play.

-Derfor vil vi i år bidra med en meningsfylt julegave fra våre ansatte. Vi bidrar med en "startkontingent" på 200.000 kroner til Right To Play, og samtidig mobiliserer vi våre ansatte til å "stille til start" på forskjellige aktiviteter i juleferien. For hver aktivitet våre ansatte gjennomfører i juleferien støtter vi Right To Play ytterligere med et ekstra beløp, sier Michael Hvidsten.

-2020 har vært et krevende år for alle, inkludert Right To Play. Vi setter utrolig stor pris på at vår partner Santander bidrar til at vi kan åpne skoler igjen, slik at barna får tilgang til kvalitetsutdanning, lek og idrett i trygge omgivelser. Santanders bidrag de siste årene har bidratt til å endre livene til mange barn», sier Jimmy Vika, National Director Right To Play Norge.