Mens det var sørpeføre og regnvær nede i Brumunddal ble det opphold og realt snøføre i den øverste delen av løypa gjennom Kaashagan da snaut hundre skulle gjøre unna sin spreke førjulstradisjon i Veldreåsen. Riktignok litt slapsete på hovedvegen ved start og mål i Byflaten, men fult mulig å løpe piggfritt i den 6,7 km lange runden.Kjell Vegard Opheim dro rett i fra i den første bakken og vant på 25:28, vel halvannet minutt foran Jan Erik Mathiassen og Sven Christian Wedum. Anne Storslett var igjen første dame i mål rett over halvtimen.Åtte mann og to kvinner klare til start. Helt til venstre dagens raskeste "gubbetrimmer", Kjell Vegard Opheim med damevinner Anne Storslett nr. 3 fra venstre. (Foto: Stein Arne Negård)Julestemning også i målområdet. (Foto: Stein Arne Negård)Snøkuten er en selfie verdig for Ingunn Lund Nordstrøm, Mari Norstad Opsahl og Bodil Wiik, alle fra Norsk Tipping. (Foto: Stein Arne Negård)