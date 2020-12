De holdt seg akkurat innenfor smittevernreglene de 17 deltagerne i Tarangers Romjulshalvmaraton, regelverket har nemlig en begrensning på 20 personer samlet utendørs. Og da fikk løperne med seg en halvmaraton i traseen til Maratonkarusellen i Bergen, riktignok et ganske mer avslappet løp enn det pleier å være når Maratonkarusellen har sine løp. Dessuten var alle løperne kledd i nissedrakt, så det var et spesielt syn som møtte folk som var ute på søndagstur i Fanaområdet. Og med regelmessige rop med ho ho ho var det ikke tvil om at dette var nisser med joggesko.

Sjefsnisse Bjørn Tore var veldig fornøyd:

– Løpet gikk helt supert det, vi holdt alle smittevern regler med god avstand hele veien. Alle i nissedrakt. Tipp topp stemning. Rolig og bedagelig halvamaraton på 2:10:23!!

– Det er et artig konsept å løpe sammen hele veien også. Rolig og bedagelig «fettforbrennings tempo». Det var første gang siden julen jeg kjente jeg var sulten etterpå.

Tarangers Romjulshalvmaraton er åpent for alle som ønsker å være med på en rolig løpetur i romjulen. Den eldste deltageren var 76 år gamle Asbjørn Kvernrød.