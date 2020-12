Ultraløpsutvalget (NFIF) har delt ut pris til årets norske ultraløper siden 2009, de fire første årene samlet for kvinner/menn, men deretter til både årets kvinnelige og årets mannlige ultraløper. De fleste årene har utvalget nominert 3-5 løpere av hvert kjønn, som ultraløpere har kunnet stemme på. Andre år – som i år – har utvalget vurdert kandidater og kåret vinnere. Ultraløpsutvalget vurderer sesongen som helhet, men det er også avgjørende med resultater som skiller seg ut.

I et annerledesår uten verken norske eller internasjonale mesterskap, og der også de fleste prestisjefylte løpene utenlands ble avlyst, har utøverne mer enn noen gangen blitt vurdert ut fra prestasjoner i norske løp. Aldri har det vært lettere å peke ut Årets Ultraløper på kvinnesiden, mens utvalget på herresiden hadde flere kandidater til vurdering før man landet på en klar vinner.

Dette er årets vinnere:

Therese Falk

Therese står for årets beste norske ultraløpsprestasjon med sin nordiske rekord på 24-timers satt under «24 Hours in Hell» i september med 251,452 km. Hun er også kåret til årets norske kvinnelige friidrettsutøver 2020. I et amputert konkurranseår uten norske eller internasjonale mesterskap vant Therese blant annet Bømlo Ultrafestival (5 dager, 300 kilometer) på suveren rekord for kvinner. Uken etter Bømlo satte hun solid ny løyperekord i Møkster Ultra (63,3 km kupert løype 5:31:32). Hun vant også Skövde 6-timmars (74,019 km) og Ringerike 6-timers (73,230 km). Etter sommeren vant hun altså 24 Hours in Hell før hun en drøy uke senere vant og satte solid pers på 50 km (3:45:58) i Kick-Master Ultra.



- Gratulerer nok en gang Therese, for femte år på rad!



- Tusen takk, jeg setter svært stor pris på anerkjennelsen det er å bli kåret til årets ultraløper 2020. Selv om det er femte året på rad er det slett ingen selvfølge, eller noe jeg ikke verdsetter. For det gjør jeg virkelig! Ultraløping er mer enn en idrett, det er også en livsstil. Og for de fleste av oss som driver og løper lengre enn langt er det viktigste mestringsfølelse vi erfarer, og som vi tar med oss inn i livet ellers. Jeg tror svært få ser på treningen som "en jobb som må gjøres, men som vi egentlig hater" fordi vi vil bli best. Vi driver med det fordi vi liker det, og fordi vi blir litt bedre mennesker av det, sier Therese til kondis.no når vi forteller om kåringen.

- For meg, og mange andre, er løpene jeg deltar på en del av treningen. Resultatene jeg oppnår er imponerende, helt objektivt sett. Subjektivt er de ganske uvirkelige. Målet mitt med løpingen har vært å få det bedre i livet ellers. Å stå tryggere i meg selv, få ut negative tanker, ha en arena der jeg kan la tankene flyte og bearbeide "gruff". At det har ført meg opp i verdenseliten innen ultraløping, og da spesielt 24-timersløp, er morsomt og kult. Men det er ikke hovedgrunnen til at jeg løper.

- Når jeg først presterer på det nivået jeg gjør er det både naturlig og fint å få en anerkjennelse fra Ultraløpsutvalget. Jeg er minst like stolt og glad for denne utmerkelsen som jeg var da jeg fikk den første gang. Så tusen takk! Den får hedersplass sammen med de fire jeg hadde fra før, sier Therese - som ganske sikkert vil være en av kandidatene til Årets Ultraløper også neste år og mange år etter det.





Therese på Bømlo Ultrafestival der hun løp 300 km på fem dager - i rekordfart. (Foto: Peter Tuaas)

Tobias Dahl Fenre

Tobias er terrengspesialist, og har vunnet flere svært overlegne seire i år. På 50 miles i Rondane 100 løp han de 86 kilometerne på 8:28:07 – og seiersmarginen var på 1,5 time. I Grenland Ultra Trail vant han 47 km (4:11:55) med en margin på over en halv time til en svensk løper og 59 minutter foran nest beste nordmann. I Oslo Trail Challenge vant han 55-kilometeren i tøff løype på 5:07:44, 1 time og 12 minutter foran neste løper. I det lokale «Skogvokteren Ultra» var seiersmarginen over to timer. Det eneste nederlaget kom i Blefjells Beste der han kom på 2. plass, men han var beste nordmann.



- Gratulerer med kåringen, Tobias!



- Dette var sjukt! Tusen takk for utmerkelsen. For meg har terrengultra blitt den ultimate kombinasjonen av mine største interesser. Jeg har vokst opp i skogen, drevet aktivt med langrenn i mange år, har over middels konkurranseinstinkt, alltid likt de lange turene, spesielt toppturene i fjellet, både sommer og vinter. Ultraløping er for meg meditasjon, egentid, sosialt samvær, vennskap og eventyr, sier Tobias når vi forteller han om kåringen.

- Jeg hadde aldri havnet borti ultraterrengløp hadde det ikke vært for det fantastisk varme og inkluderende miljøet, spesielt i det lokale miljøet i Grenland Ultra Runners, men også opplevelser gjennom deltagelse på arrangementer som Blefjells Beste og Rondane 100, der man virkelig føler seg velkommen og blir møtt av ildsjeler som ønsker å dele endorfinrus og løpsopplevelser med likesinnede på en helt spesielt jovial måte.

- I 2021 ønsker jeg å bidra til å få flest mulig ut å løpe, og spesielt langt i terrenget. Noe av det som er så rått med ultraløp er at det spiller ingen rolle om du løper fort eller sakte. For de aller fleste er gjennomføring selve målet. ALLE er velkommen, sier en ultraløpsfrelst Grenlandsgutt - forøvrig samme mann som har suksess som skiskytterlandslagets smøresjef.





Tobias i Grenland Ultra Trail - et av løpene han vant suverent i år. (Foto: Irvin Kilde)



Statuettene til vinnerne vil bli delt ut på et ultraløp våren eller sommeren 2021.



Tidligere vinnere (link til omtale av tildelingen):

2009 Jon Harald Berge

2010 Gjermund Sørstad

2011 Gjermund Sørstad

2012 Bjørn Tore Kronen Taranger

2013 Rita Nordsveen og Jarle Risa

2014 Rita Nordsveen, John Henry Strupstad/Sondre Amdahl

2015 Malene Blikke Haukøy og Didrik Hermansen

2016 Therese Falk og Didrik Hermansen

2017 Therese Falk og Didrik Hermansen

2018 Therese Falk og Bjørn Tore Taranger

2019 Therese Falk og Stian Angermund-Vik

Ultraløpsutvalget

...er et ulønnet utvalg tilknyttet Norges Friidrettsforbund (NFIF). Utvalgets oppgave er å fremme ultraløping i Norge. Ultraløpsutvalget har fire medlemmer – alle tilsluttet en norsk friidrettsklubb, og med spesiell interesse for ultraløping. Medlemmene er ikke ansatte i NFIF, men samarbeider med NFIF sentralt. Utvalget innstiller utøvere til internasjonale ultraløpsmesterskap (godkjennes sentralt i NFIF), innstiller tildelinger av norske ultraløpsmesterskap, innstiller til "årets ultraløper" og samarbeider ellers med NFIF sentralt om det meste innen ultraløping i Norge. Utvalget samarbeider også med Kondis når det gjelder publiseringer, statistikk og terminlister. For perioden 2019-2020 består utvalget av Heidi Grønvoll, Ragnar Nygård, Olav Engen og John Henry Strupstad (leder)



friidrett.no kondis.no/ultra ...er et ulønnet utvalg tilknyttet Norges Friidrettsforbund (NFIF). Utvalgets oppgave er å fremme ultraløping i Norge. Ultraløpsutvalget har fire medlemmer – alle tilsluttet en norsk friidrettsklubb, og med spesiell interesse for ultraløping. Medlemmene er ikke ansatte i NFIF, men samarbeider med NFIF sentralt. Utvalget innstiller utøvere til internasjonale ultraløpsmesterskap (godkjennes sentralt i NFIF), innstiller tildelinger av norske ultraløpsmesterskap, innstiller til "årets ultraløper" og samarbeider ellers med NFIF sentralt om det meste innen ultraløping i Norge. Utvalget samarbeider også med Kondis når det gjelder publiseringer, statistikk og terminlister. For perioden 2019-2020 består utvalget av Heidi Grønvoll, Ragnar Nygård, Olav Engen og John Henry Strupstad (leder)





Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.



Bli medlem og få mange medlemsfordeler!



Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957