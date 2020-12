Melding på Tour de Hedmarkens facebookside 22.12:

Arrangementkomiteen til Gåsburennet har i kveld tatt den tunge avgjørelsen om å avlyse det planlagte skirennet 3. juledag. Begrunnelsen for dette ligger primært i at vi har utfordringer med å få tak i nok funksjonærer til å arrangere et skirenn på en trygg og smittevernriktig måte. Det stiller større krav enn vanlig til både rigging av stadion, operasjonelle oppgaver under rennet og nedrigging av stadion etter skirennet er ferdig. Vi beklager ulempene dette eventuelt medfører for den enkelte, og håper å se mange skiløpere på start til neste Gåsburenn 2021! Ønsker alle skivenner en riktig god jul og godt nytt år! Med vennlig hilsen Vang Skiløperforening



Vinteridyll på Gåsbu 3. juledag i 2012 da Per Kristian Nygård spurtet inn til seier ett sekund foran Simen Andreas Sveen. (Foto: Stein Arne Negård)