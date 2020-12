Vi hadde planlagt å lage en sluttrapport og seiersintervju før julaften, men slik ser det ikke ut til å gå. Frank Løke har ingen planer om å gi seg. Therese Falk har ingen planer om å gi seg.

Sluttrapport og seiersintervju skal det bli, men vi aner ikke når!



Spøken sitter løst når duellantene er innom facebooksiden til Hagemanns Eventer. Noen eksempler etter dag 20:

Therese Falk: - Litt ensformig løype i dag, eller i natt... Rundt og rundt og rundt og rundt og.... Ja, dere skjønner tegninga.

Frank Løke: - Begynt å løpe runder ja. Er det et svakhetstegn fra årets friidrettsutøver???

Therese Falk: - Den eneste svakheten jeg har er deg. Men det vet du jo!



Etter dag 15 sa duellantene:

- Jeg har ingen planer om å gi meg så lenge Therese Falk er med. Når jeg har slått henne, så tar jeg juleferie, sier Frank Løke.

- Jeg gir meg aldri før Frank. Om jeg så må krype... noe det er større sannsynlighet for at han må gjøre enn meg, sier Therese Falk.





De neste dagene: 83 km, 89 km, 97 km, 101 km....

Nå begynner distansene å bli svært tøffe. I morgen på lille juleaften blir det tiende dag på rad med ultradistanse, da skal Therese og Frank ut på 83 kilometer - og jamen tror vi det det blir julekveld med 89 km på begge. Allerede 2. juledag bikker distansen 100 km - men holder de ut så lenge?

Se også: Durabelig fight mellom Løke og Falk i Hagemanns primtalløp

Forrige omtale inneholdt også en samtale med de fem deltagerne som da var igjen. Se linken ovenfor.

Nedenfor ser dere distansene som venter på Frank og Therese, de fleste av dere ville vel ikke våget dere på en eneste av de distansene i jula:

Dag # Primtall, antall km Km hittil 1 2 2 2 3 5 3 5 10 4 7 17 5 11 28 6 13 41 7 17 58 8 19 77 9 23 100 10 29 129 11 31 160 12 37 197 13 41 238 14 43 281 15 47 328 16 53 381 17 59 440 18 61 501 19 67 568 20 71 639 21 73 712 22 79 791 23 83 874 24 89 963 25 97 1060 26 101 1161 27 103 1264 28 107 1371 29 109 1480 30 113 1593 31 127 1720