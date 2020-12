– Trondheim Stadion har mer enn 100-årig tradisjon, kanskje mest for store støytestevner på denne årstiden i forrige århundre, men også for friidrett. Da innetrening ikke var lov, var det heldigvis bart og fint da denne gjengen møttes til trening på stadion mandag 21. desember, forteller Kai E Møller til Kondis. Sjøl sliter han med knærne og var bare med på deler av økta - 3 x 400 m + 3 x 200 m. Dermed fikk han også tid til å fotografere de andre som etter god oppvarming løp 4 x 800 m.

– De lå på ca. 3.47 i snitt, men 77 år gamle Harry Sollie hadde likevel krefter til 3.33 på sistedraget, forteller Møller til Kondis. 3.33 på 800 m betyr en km-fart på 4.26, og det må en kunne si er solid – av Sollie – når han nærmer seg 80 år.

Men så er denne veterangjengen heller ikke helt for gjennomsnittskarer å regne når det handler om løpsferdigheter. Nevnte Sollie er nummer én på 1500 m og nummer to på 3000 m i 75-årsklassen i år, og i NM terrengløp tok han sølv etter en hard fight.

Flere i gjengen har holdt på lenge, og Arvid Syrstad var den som var aller best i sine yngre dager. Da løp han 1500 m på 3.56, 3000 m på 8.32, 5000 m på 14.30 og 10 000 m på 30.30. Og fremdeles er både løpsgleden og en god del av farten intakt. Og ikke minst har de stort utbytte av å løpe i lag.

– Vanligvis har vi fellestrening hver mandag klokka 11 i løpebanen i Ranheimshallen i vinterhalvåret – med etterfølgende felles kaffe på kafe. Da kan vi være inntil 10-12 deltakere. I år har vi måttet droppe dette, men etter som Trondheim Stadion har vært bar og åpen for trening, har dette vært et alternativ nå. Treningen er egenorganisert med info per e-post, forteller Møller.

– Har dere laga dere noen konkurransemål for 2021-sesongen?

– På grunn av koronasituasjonen er det vel ikke konkretisert noen mål for neste år ennå, men de fleste vil antakelig sikte mot veteran-NM på bane. Arvid, Per, Harry og Hagbart satser vel også på terreng-NM, kan jeg tenke meg. Trond er tidligere deltaker på Stålkameratene sitt stafettlag fra 1960-årene - den gang de var i teten i Norge på korte distanser. Nå vinner han det meste i sin klasse i løp opp til 400 m, tresteg, hekk og mangekamp, og er på topp i årsklassen i 2020 på 60 m, 100 m, 400 m, tresteg og 10-kamp samt nummer 2 i høyde og nummer 4 på 1500 m. Han har heller ingen problem med å følge de andre på intervaller på 800 m eller 1000 m, beretter Møller som sjøl er 79 år og løp 5 km på 27.38 så seint som for to år siden.

En av de andre stjernene i gjengen er 71 år gamle Per Laksfors som tok bronse i NM terreng i Skien i høst. Han hevder seg godt også på 5 km-statistikken med 23.14 og en niendeplass i 70-årsklassen. En av de andre i gruppa, som ikke var med på treninga denne gangen, er Hagbart Vebostad. Han er en ivrig deltaker på alt fra 5 km til maraton, og sjøl som 79-åring så holder han koken med 26.27 på 5 km.

Visst kan løping være en livslang aktivitet, og når en kan gjøre det i lag med likesinnede blir utbytte vanligvis ekstra stort. Vi ønsker den spreke veterangjengen i Trondheim lykke til med både treningen og konkurransene de tenker å være med på i det året som snart stunder til!



Fornøyde karer etter at nok ei solid intervalløkt er gjort. Grunnlaget legges for en det som forhåpentligvis blir en strålende 2021-sesong. Noen av dem har blikket – eller handa – retta mot seierspallen. (Foto: Knut E Møller)