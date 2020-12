Skarverennet går normalt fra Finse over Hallingskarvet til Ustaoset og ble første gang arrangert i 1974. I år arrangeres rennet for 48. gang. Under normale omstendigheter har Skarverennet, som også har egen konkurranseklasse, et maks deltakerantall på 12220.



I en pressemelding skriver arrangør Geilo IL at ingen kan si noe sikkert om hvordan smittesituasjonen er, og hvilke restriksjoner som vil gjelde, i siste halvdel av april. Arrangøren har derfor lagt planer som inkluderer ny løypetrasé som gjør at Skarverennet kan gjennomføres også i en situasjon der begrensninger fortsatt gjelder.



I denne "pandemiutgaven" av rennet vil deltagerne starte puljevis i forhold til tillatt antall fra fire ulike startsteder på Geilo. Mer enn 1100 frivillige vil organisere start og målgang slik at sosial avstand og øvrig smittevern gjør det trygt for deltakerne å gå skituren på fjellet.



Behøver noe å se frem til

I år blir der dermed ingen tettpakkede tog til Finse eller folkeansamlinger i start- og målområdet. Det er lagt opp til at brorparten av deltakerne sørger for egen transport, og Geilo IL har skaffet ekstra parkeringsareal for å rydde plass til alle bilene. Dagsturpakker som inkluderer tog fra Bergen eller Oslo er beholdt som alternativ, og her er det Vys plassbegrensninger og smittevernregler som gjelder.



– Også vi i Geilo IL forstår selvsagt at dette ikke er året for å samle et rekordhøyt antall deltakere, men vi har lagt opp til å få ut noen tusen med god avstand og enkeltvis målgang, sier Jarle Uthus som er leder i Skarverennets organisasjonskomite.



– Det ligger i seg selv en folkehelsegevinst i å gå en skitur på 37 eller 20 km i flotte løyper og, forhåpentligvis, strålende vær. Akkurat nå vet vi ikke hvor mange deltakere som får lov til å oppleve årets utgave, men vi mener at det er viktig å tenke fremover og legge gode planer. Hvis alle arrangører hadde tatt sine beslutninger for fremtiden basert på smittesituasjonen i dag, så hadde alt blitt avlyst. Jeg tror at vi nå, mer enn noensinne, trenger å ha noe å se frem til, et håp om gradvis normalisering og noe å glede oss til, tilføyer Uthus.



Lover 100% refundering

Så kan det selvsagt hende at Skarverennet tvinges til å avlyse for andre år på rad på grunn av korona.



– Det er ingen nå som kan si noe om smittesituasjon og hvilke regler og begrensninger som måtte gjelde i april. Hvis skirennet vårt blir forbudt, så vil alle påmeldte få refundert 100% inkludert eventuell overnatting bestilt på Geilo i Skarverennshelga. Vi i arrangørklubben har tro på at det blir renn, og derfor jobber vi videre med fokus på påmelding og planlegging. Hva skulle vi ellers ha gjort, avlsutter Jarle Uthus.



