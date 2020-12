Under paraplyen til World Atletichs har nå også de ulike arrangørene av terrengmesterskap samlet seg om et felles arrangement, en spennende nyvinning som ganske sikkert vil øke statusen for disse mesterskapene.

Thailand arrangerer det første felles verdensmesterskap i fjell- og terrengløping

Den første utgaven av World Mountain and Trail Running Championships (WMTRC) avholdes 11.-14. November 2021 i Chiang Mai, Thailand. I løpet av de fire dagene vil det actionfylte mesterskapsprogrammet omfatte vertikal motbakkebakke fjellløp, korte og lange terrengløp for seniorer og de klassiske fjelløpene for både seniorer og juniorer.

Chiang Mai ligger 700 km nord for Bangkok, ved bredden av Ping-elven, og er det største turiststedet i den nordlige delen av Thailand takket være det fantastiske landskapet.

Arrangementet erstatter verdensmesterskapene som tidligere var arrangert av WMRA (mountain running) og IAU / ITRA (trail).







Friidrettspresident Sebastian Coe:

- Kunngjøringen gjenspeiler de felles interessene og det økende samarbeidet mellom våre fire organisasjoner, som deler ambisjonen om å fremme alle typer løping . Våre tettere bånd vil skape flere muligheter for distanseløpere til å konkurrere i forskjellige miljøer og prøve seg på forskjellige utfordringer, enten det er i de spektakulære naturlige omgivelsene som fjell- og terrengarrangementer tilbyr, eller i mer tradisjonelle arrangementer på veien eller på banen.

Mesterskap annethvert år

Dette nye mesterskapet, som skal arrangeres annethvert år, videreutvikler partnerskapet mellom World Mountain Running Association (WMRA), International Association of Ultrarunners (IAU) og International Trail Running Association (ITRA), med støtte fra World Athletics.

Les hele kunngjøingen på iTRAs sider: Thailand to host first ever joint world Mountain & Trail Running Championships in 2021



Arrangementets offisielle navn vil være "2021 Amazing Thailand World Mountain & Trail Running Championships".





Event schedule:

Thursday 11th November – Opening Ceremony

– Opening Ceremony Friday 12th November – 40km trail race, followed by the vertical uphill races in the evening

– 40km trail race, followed by the vertical uphill races in the evening Saturday 13th November – 80km trail race

– 80km trail race Sunday 14th November – Classic up and down mountain races for seniors and juniors

(Plus, mass participation races, an outdoor sport expo and endurance running clinics)













