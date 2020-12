Tradisjonelt er det ganske mange romjulsløp og nyttårsløp i Norge, men i år er det aller meste avlyst. Noen få av arrangørene tilbyr virtuelle alternativer, en av de er arrangøren av det tradisjonsrike Ribbemaraton mellom Sandvika og Ski.

Löplabbets Ribbemaraton arrangeres "alltid" 3. juledag, men den 13. utgaven ble stoppet av Covid19-pandemien. Reserveløsningen ble som for så mange andre løp, en virtuell utgave i stedet. Den ble også forsøkt stoppet; av værgudene.



For en god del løpere var det likevel ikke snakk om å droppe tradisjonen med maraton tre dager etter ribbemiddagen. Noen løp originalløypa fra Sandvika til Ski, noen løp nærmere hjemstedet.

Håkon Urdal:

- Litt av noen forhold i dag med reale vindkast. Side-med og side-mot om hverandre. Det kalde regnet gjorde at følelse i ankler og føtter var begrenset. Umulig å få opp toppfart i dag, og det ble mest en mental prøvelse.

Charlotte Barbulla:

- Fullført Ribbemaraton 2020 i snø, regn og vind. Hva gjør man ikke for en lue?





Charlotte Barbulla. (Privat foto)

Eirik Dale:

- I dag passet klubbnavnet (Badeklubben) godt til forholdene, det var temmelig vått og blåsete. Men vi sto i det og fullførte, etter at støtteapparatet la til rette for fullt klesskift og varm drikke etter ca 33 k.

Therese Solberg:

- Mye regn og +grader som gikk over til sludd og - grader. Endel mil ble løpt i varierende mengde slapps på veien. Mange biler som syntes vi trengte en iskald dusj underveis også



Erlend som tok bildet nedenfor, var på tur med blant annet Therese Solberg og Anne Woldmo i originalløypa. På linken nedenfor ser du video fra et parti langs kyststien etter Lysaker: Ribbemaraton, kyststien



Erlend valgte knedypt vann her ved Langhus, mens de medløpende jentene vagte veibroa. (Foto: Erlend B Jenssen)



Gunnar Jonsson:

- Ribbemaraton ble løpt fra Kolbotn om Ski til Spydeberg på krevende føre Snø,sludd og regn. Löplabbets Ribbemaraton skal løpes uansett vær...





Gunnar Jonsson med sludd. (Privat foto)

Mange, men ikke alle deltagerne sendte inn sine resultater:

Navn Klubb Tid Lars Andreas Hansen Gjerpen 3.35.27 Christian Tøraasen 4.29.17 Håkon Urdal Rygge IL / Sportsmanden 2.42.15 Nils Hjelle Team Sportsmanden 4.18.01 Hege Bakken Team Sportsmanden 5.04.49 Eirin Ekeberg HARD Intensiv Trening- HIT 4.54.47 Louise Skak Idrett uten alkohol/Romerike Ultraløperklubb 3.26.28 Andreas Lervig Veritas BIL 3.53.55 Gunnar Jonsson Team Sportsmanden 4.09.40 Christina Pulido Ulvang Team Kondis 7.56.53 Hanna Fjeldheim Dale Badeklubben 4.59.52 Eirik Dale Badeklubben 4.59.52 Erlend B. Jensen Romerikeultraløpeklubb 5.21.39 Therese Ekeland Solberg Ninjagirls 5.22.21 Anne Woldmo Team Kondis 5.22.19 Charlotte Barbulla SoonLøp 4.46 Kristina Maria Holm HIT - HARD Intensiv Trening 4.42.16