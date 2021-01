Karoline Bjerkeli Grøvdal har også vunnet skoen som landets beste juniorløper fire ganger, så dermed kan hun nå, i en alder av 30 år, plassere sin femtende gullsko på hylla. Med Hytteplanmila på 30.32 var hun ikke bare best på 10 km i Norge, men i hele Europa.



Sondre Nordstad Moen har i tillegg til å vinne seniorskoen fem ganger også blitt tildelt juniorskoen fire ganger, så nå vil han i alt ha ni eksemplar av Kondis’ gullsko. I 2020 har han levert en rekke sterke løp på distanser fra 5000 m til maraton.



Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak kåringen som også omfatter årets junior- og veteranløper.



Vinnere av Kondis’ gylne løpesko for unge under 20 år er Andrea Modin Engesæth og Abdi Dahir Rabi. Begge vinner gullskoen for første gang.



På veteransida er det Synøve Brox og Ebrahim Abdulaziz som går til topps i kåringen. Brox vant gullskoen også i 2015, 2016 og 2019, mens det er første gangen at Abdulaziz blir årets veteranløper.

Kåringskriterier

I kåringen av landets beste seniorløpere legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom hele sesongen på distanser fra 5000 m og oppover. I juniorklassen er kriteriene de samme, men her teller distanser fra 3000 m og oppover.



Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter de internasjonale veterantabellene, uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Distanser fra 5 km og oppover teller, og resultatene vurderes etter WMA-tabellene (snittet av 1994- og 2015-tabellen) som gjør at en kan sammenligne resultater på tvers av alder og distanse. For juniorenes del skjeler vi også til World Athletics-tabellen siden vår WMA-kalkulator ikke omfatter 3000 m.



Bare løpere som har bodd lenge nok i Norge til å være startberettiget i NM, er med i kåringen.



Kvinner senior - Karoline Bjerkeli Grøvdal

Rekordform: Karoline Bjerkeli Grøvdal var bare 11 sekunder bak Paula Radcliffes europarekord da hun løp Hytteplanmila på 30.32. (Foto: Kjell Vigestad)





Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2020, rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Tid Distanse/løp Plass WMA-% Karoline Bjerkeli Grøvdal 30.32 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 98,66 15.04 5 km, Rekordløpet, Spikkestad 1. plass 96,78 15.01,13 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 1. plass, miksheat 96,99 19.04 NM terrengløp, 6 km, Skien 1. plass Therese Johaug 31.40,67 10 000 m, Impossible Games, Oslo 1. plass 95,08 Amalie Sæten 16.00 5 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 91,13 Maria Sagnes Wågan 33.50 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 89,04 16.14 5 km, Peresløpet 9, Gardermoen 1. plass 89,82 33.31,90 10 000 m, NM friidrett, Bergen 2. plass 89,84 16.01,56 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 2. plass, miksheat 90,94 16.17,68 5000 m, NM friidrett, Bergen 3. plass 89,45 20.22 NM terrengløp, 6 km, Skien 2. plass Sigrid Jervell Våg 34.17 10 km, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 87,87 16.20 5 km, Perseløpet 4, Gardermoen 1. plass 89,27 16.04,94 5000 m, Oppkjøringsstevnet, Trondheim 1. plass, miksheat 90,67 16.12,11 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 1. plass 89,91 16.15,02 5000 m, NM friidrett, Bergen 1. plass 89,64 Vienna Søyland Dahle 1.13.20 Halvmaraton, Barcelona, Spania 20. plass 89,32 1.14.16 Halvmaraton, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 88,20 33.18 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 90,47 34.10 10 km, Egersund 1. plass 88,17 34.41 10 km, Adventsløpet, Tysdalsvatnet 1. plass 86,86 16.14 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 1. plass 89,82 17.48 5 km, Sandnesløpet 1. plass 81,91 33.28,39 10 000 m, NM friidrett, Bergen 1. plass 89,97 16.14,15 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 3. plass 89,73 16.14,87 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 2. plass 89,73 16.16,29 5000 m, NM friidrett, Bergen 2. plass 89,64 Kristine Eikrem Engeset 33.23 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 90,24 34.09 10 km, Perseløpet 9, Gardermoen 1. plass 88,82 34.46 10 km, Furumomila, Modum 1. plass 86,65 16.53,77 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 7. plass 86,28 34.20,25 10 000 m, NM friidrett, Bergen 4. plass 87,70 Ina Halle Haugen 34.11 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 88,13 16.14 5 km, Perseløpet 8, Gardermoen 1. plass 89,82 Ida Meli Narbuvoll 16.14.33 5000 m innendørs, GVSU Holiday Open, Allendale, USA 1. plass, stor bane 89,73 17.13.04 5000 m innendørs, NSIC Championship, Mankato, USA 1. plass 84,61 Hanne Mjøen Maridal 1.14.25 Halvmaraton, NM, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 88,02 1.16.21 Halvmaraton, Perseløpet 7, Gardermoen 1. plass 85,79 1.17.34 Halvmaraton, Barcelona, Spania 42. plass 84,44 33.49 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 89,08 34.09 10 km, Orkland Energimila, Orkanger 1. plass 88,21 16.28 5 km, Perseløpet 6, Gardermoen 1. plass 88,55 17;03 5 km, Perseløpet 4, Gardermoen 4. plass 85,52 33.39,39 10 000 m, NM friidrett, Bergen 3. plass 89,48 16.23,40 5000 m, NM friidrett, Bergen 4. plass 88,91 16.36,88 5000 m, Oppkjøringsstevne, Trondheim 2. plass, miksheat 87,75 21.06 NM terrengløp, 6 km, Skien 4. plass Pernilla Epland 01:13:12 Halvmaraton, Barcelona, Spania 18. plass 89,48 Therese Falk 3.16.30 Maraton, Maratonkarusellen i Bergen 1. plass 69,79 251 452 m 24 Hours in Hell, Hell 1. plass 74 019 m Skövde 6-timmars, Sverige 1. plass 73 230 m Ringerike 6-timers, Hole 1. plass 3.45.58 Kick-Masters Ultra, 50 km, Drammen 1. plass



Vurdering

Karoline Bjerkeli Grøvdal kom på grunn av en skade seint i gang med sesongen, men avslutningen var til gjengjeld forrykende. Først satte hun norsk rekord på 5 km med 15.04, så utklassa hun konkurrentene i NM terrengløp før hun løp inn til norsk rekord og årsbeste i Europa på 10 km. 30.32 gir en så høy skår som 98,66 etter WMA-tabellene.



Den som er nærmest Bjerkeli Grøvdal i WMA-skår – og også ellers som langdistanseløper – er skiløperen Therese Johaug. Hun imponerte de aller fleste da hun under Bislett «Impossible» Games løp 10 000 meteren på 31.40,67. Det gir en skår på 95,12, og med det er hun så langt foran resten av feltet at hun ender opp på andreplass i kåringen sjøl om hun har bare dette ene løpet.



Amalie Sæten har tredje høyest skår med 91,13 etter å ha løpt 5 kilometeren i Norgesløpet på 16.00. Vi velger likevel å rangere Marie Sagnes Wågan, Sigrid Jervell Våg og Vienna Søyland Dahle foran henne siden deres WMA-skår er nesten like høy og de i tillegg har mange flere gode løp og NM-medaljer. Vienna Søyland har hele sju løp som gir over 89 i skår, og i NM har hun gull på både halvmaraton og 10 000 m samt sølv på 5000 m. Det sikrer henne andreplassen.



Mellom Marie Sagnes Wågan og Sigrid Jervell Våg er det omtrent så jevnt som det kan få blitt. Men siden Sagnes Wågan har tre NM-medaljer (to sølv og én bronse) og den høyeste enkeltskåren (90,94), rangerer vi henne foran Jervell Våg som har én NM-medalje – riktignok av gull (på 5000 m) – og 90,67 som beste skår.



Den siste som har et løp over 90 prosent, er Kristine Eikrem Engeset som løp Hytteplanmila på sterke 33.23. Hennes 34.46 under våte og tunge forhold i Furumomila var også av høy kvalitet.



Fire kvinner til har levert løp som gir over 89 i skår, og på lista har vi også tatt med Therese Falk som satte norsk rekord på 24-timersløp med 251,452 km. Det er et resultat på meget høyt internasjonalt nivå og som gir henne en andreplass på verdensstatistikken i 2020.



Ranking

1. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2. Therese Johaug, FIK Ren-Eng

3. Vienna Søyland Dahle, IL Skjalg

4. Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve

5. Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve

6. Amalie Sæten, Ull/Kisa IL



Menn senior - Sondre Nordstad Moen



Europeisk rekord: Under Bislett «Impossible» Games satte Sondre Nordstad Moen europeisk rekord på 25 000 m baneløp. (Foto: Samuel Hafsahl)





Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2020. WMA-skåren er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Plass WMA-% Henrik Ingebrigtsen 13.32 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 2. plass 95,90 13.19,65 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 1. plass 97,34 30.49 NM terrengløp, 10 km, Skien 7. plass Sondre Nordstad Moen 2.09.01 Maraton, London, Storbritannia 9. plass 96,80 1.01.28 Halvmaraton, Verona, Italia 4. plass 96,01 28.13 10 km, Perseløpet 8, Jessheim 1. plass 95,13 13.46 5 km, Perseløpet 6, Jessheim 1. plass 94,27 21 131 m Timesløp, Stadionmila, Kristiansand 1. plass (98,53) 20 703 m Timesløp, Bislett Impossible Games, Oslo 1. plass 1.12.46,49 25 000 m, Impossible Games, Oslo 1. plass 56.51,60 20 000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass, passering 57.55,00 20 000 m, Impossible Games, Oslo 1. plass, passering 28.25,55 10 000 m, Gneist-Gular seriestevne 3, Bergen 2. plass 94,40 28.35,52 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass, passering 93,85 28.37,9 10 000 m, Impossible Games, Oslo 1. plass, passering 93,74 13.42,96 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 5. plass 94,62 Per Svela 29.22 10 km, Norgesløpet, Jessheim 4. plass 91,40 13.40 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 3. plass 94,96 13.23,97 5000 m, Diamond League, Monaco 8. plass 96,85 13.38,08 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 4. plass 95,08 14.05,61 5000 m, NM friidrett, Bergen 7. plass 92,04 Jakob Ingebrigtsen 13.28 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 1. plass 96,37 Narve Gilje Nordås 28.28 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 94,29 13.45 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 5. plass 94,39 28.20,55 10 000 m, NM friidrett, Bergen 2. plass 94,68 13.33,39 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 2. plass 95,66 14.02,66 5000 m, NM friidrett, Bergen 1. plass 92,37 Zerei Kbrom Mezngi 28.10 10 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 95,30 28.20 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 94,74 29.08 10 km, Egersund 1. plass 92,13 13.44 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 4. plass 94,50 28.04,29 10 000 m, NM friidrett, Bergen 1. plass 95,58 28.23,86 10 000 m, Gneist-Gular seriestevne 3, Bergen 1. plass 94,51 13.37,59 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 3. plass 95,20 14.03,67 5000 m, NM friidrett, Bergen 2. plass 92,26 31.38 Langs Åkrafjorden, 11 km, Etne 1. plass Bjørnar Lillefosse 28.45 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 93,36 28.23,46 10 000 m, NM friidrett, Bergen 3. plass 94,51 14.03,98 5000 m, NM friidrett, Bergen 3. plass 92,26 Ferdinand Kvan Edman 28.56 10 km, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 92,77 13.46,22 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 1. plass 94,16 13.49,44 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 1. plass 93,82 14.04,92 5000 m, NM friidrett, Bergen 6. plass 92,15 Kristian Blummenfelt 13.51 5 km, Gneist 5k Invitational, Bergen 1. plass 93,71 13.58 5 km, Perseløpet 4, Jessheim 1. plass 92,92 29.42,71 10 000 m, Sommerstevne, Oslo 1. plass 90,33 Isaac Tesfamichael 1.04.52 Halvmaraton, NM, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 90,98 28.59 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 92,61 28.38,22 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 2. plass 93,69 29.22,00 10 000 m, NM friidrett, Bergen 8. plass 91,40 29.37,39 10 000 m, Seriestevne 4, Steinkjer 1. plass 90,58 29.45,13 10 000 m, Persestevnet, Trondheim 2. plass 90,17 14.12,53 5000 m, Sparebanken Møre 5000 m, Hareid 3. plass 91,29 14.15,65 5000 m, Oppkjøringsstevne, Trondheim 1. plass 90,97 14.17,35 5000 m, NM friidrett, Bergen 10. plass 90,76 30.51 NM terrengløp, 10 km, Skien 8. plass Sigurd Ruud Skjeseth 30.34 10 km, Knarvikmila 1. plass 87,81 14.21 5 km, Perseløpet 8, Jessheim 1. plass 90,44 28.39,97 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 3. plass 93,63 29.03,04 10 000 m, NM friidrett, Bergen 4. plass 92,35 14.02,39 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 8. plass 92,37 55.03 Ottestadstien Rundt, 16 km 1. plass Marius Vedvik 1.04.41 Halvmaraton, NM, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 91,24 13.54 5 km, Forus Perseløp, Stavanger 2. plass 93,37 14.16 5 km, Perseløpet 4, Jessheim 5. plass 90,97 29.04,66 10 000 m, Gneist-Gular Seriestevne 3, Bergen 5. plass 92,29 30.47,96 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 17. plass, A-heat 87,15 14.04,82 5000 m, NM friidrett, Bergen 5. plass 92,15 14.38,53 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 8. plass 88,59 Magnus Tuv Myhre 28.52 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 92,98 29.04 10 km, Norgesløpet, Jessheim 3. plass 92,35 14.29 5 km, Schjongsfemmer'n, Hønefoss 1. plass 89,61 28.48,56 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 4. plass 93,15 13.56,23 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 2. plass 93,03 14.04,23 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 10. plass 92,15 14.04,46 5000 m, NM friidrett, Bergen 4. plass 92,15 14.11,09 5000 m, NM U23, Kristiansand 2. plass 91,40 14.22,62 5000 m, Mohagen BIL Cup 1, Brandbu 1. plass 90,23 30.27 NM terrengløp, 10 km, Skien 2. plass 15.46 Hank Williams Minneløp, 5 km, Hønefoss 1. plass Ådne Andersen 28.49,21 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 5. plass 93,09 14.04,27 5000 m, Sparebanken Møre 5000 m, Hareid 2. plass 92,15 Petter Rypdal 1.03.25 Halvmaraton, Barcelona, Spania 26. plass 93,06 29.21,23 10 000 m, NM friidrett, Bergen 6. plass 91,40 29.49,26 10 000 m, Persestevnet, Trondheim 4. plass 89,97 14.07,03 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 2. plass 91,83 14.15,99 5000 m, NM friidrett, Bergen 2. plass, B-heat 90,97 Even Brøndbo Dahl 29.41 10 km, Hytteplanmila, Hole 14. plass 90,43 13.56,76 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 3. plass 93,03 14.02,67 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 9. plass 92,37



Vurdering

Hele 43 menn skåra over 90 prosent av verdensrekordnivå, noe som er nesten en dobling fra 22 i 2019. Sjøl i et år da svært mange konkurranser ble avlyst, fortsatte det allerede høye nivået å stige, og norsk langdistanseløping på herresida er på et nivå vi ikke har sett før om en ser topp og bredde under ett.



For det er ikke bare enorm bredde i toppen – det er også så mange som seks menn som skårer over 95 prosent av verdensrekordnivå. Høyest skår har Henrik Ingebrigtsen med 97,34 etter å ha løpt 5000 m på 13.19,65. Sondre Nordstad Moen har likevel prestert enda bedre i og med at han passerte halvmaraton på 59.54 da han løp 21 131 m i timesløpet i Kristiansand. 59.54 på halvmaraton gir så høy skår som 98,53. Sondre har en rekke sterke løp i tillegg, som 2.09.01 og niendeplass i London Maraton, 1.12.46,49 og europarekord på 25 000 m og det allerede nevnte timesløpet på 21 131 m.



Det Nordstad Moen mangler i et mesterskapsfattig år, er mesterskapsprestasjoner, men det mangler også Henrik Ingebrigtsen som kun kan skilte med en 7. plass fra NM terrengløp.



Henriks bror, Jakob Ingebrigtsen, som vant gullskoen i både 2018 og 2019, har bare et nevneverdig løp på distanser fra 5000 m og oppover. Det var da han satte norsk rekord på 5 km med 13.28. Det gir en skår på 96,37, og han har dermed teamkamerat Per Svela foran seg på lista. Svela løp 5000 m på 13.23,97, og han har også en 5000 m til som gir over 95 prosent i skår.



Både Jakob Ingebrigtsen og Per Svela mangler mesterskapsprestasjoner på distanser fra 5000 m og oppover. Derfor er det på ingen måte gitt at de skal rangeres foran Narve Gilje Nordås og Zerei Kbrom Mezngi. Sistnevnte tok NM-gull på 10 000 og sølv på 5000 m, mens Nordås gjorde det motsatte og tok gullet på 5000 m og sølvet på 10 000 m. Nordås har marginalt bedre besteresultat (95,66 mot 95,58), men siden Mezngi har tre resultat over 95 prosent, rangerer vi han foran både Nordås og Jakob Ingebrigtsen.



Lista videre er full av løpere som er så sterke at de for ikke mange år siden ville vært med og kjempa om gullskoen, men nå må det løpes eksepsjonelt fort bare for å være inne blant de seks beste i Norge. En av dem som ikke nådde helt opp denne gangen var Filip Ingebrigtsen til tross for at han tok en overbevisende seier i NM terrengløp lang løype.



Ranking

1. Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

3. Zerei Kbrom Mezngi, Spirit Stavanger

4. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

5. Per Svela, IL Gular

6. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL





Kvinner junior - Andrea Modin Engesæth



NM-gull: Andrea Modin Engesæth kunne juble for gull i seniorklassen på 3000 m hinder i NM – på ei meget sterk tid. (Foto: Bjørn Johannessen)





Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultater i 2020 - i rangert rekkefølge

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% WA-poeng Andrea Modin Engesæth, f. 2001 33.59 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 88,65 1055 9.57,95 3000 m hinder, NM friidrett, Bergen 1. plass 1101 10.10,03 3000 m hinder, Abendmeeting, Regensdorf, Sveits 4. plass 10.16,46 3000 m hinder, Motonet GP, Lahti, Finland 3. plass 9.20,01 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 6. plass 1039 9.33,33 3000 m innendørs, Nordenkampen, Helsingfors 6. plass 9.44,48 3000 m innendørs, NM, Bærum 2. plass 13.40 NM terrengløp, 4 km, Skien 1. plass, junior Ina Halle Haugen, f. 2003 34.11 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 88,13 16.14 5 km, Perseløpet 8, Gardermoen 1. plass 89,82 1024 9.17,73 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 2. plass 1047 9.40,95 3000 m, UM Jessheim 2. plass, 17 år Ingeborg Østgård, f. 2003 9.18,04 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 5. plass 1046 9.40,90 3000 m, UM Jessheim 1. plass, 17 år 9.41,69 3000 m, Ringsaker Friidrettsleker, Brummundal 1. plass 01.05.24 Hummelfjelldilten, 15 km terreng, Os 1. plass 13.46 NM terrengløp, 4 km, Skien 1. plass, 17 år Mari Roligheten Ruud f. 2002 35.41 10 km, Hytteplanmila, Hole 12. plass 84,42 16.57 5 km, Perseløpet 8, Gardermoen 3. plass 86,02 16.46,52 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 5. plass 86,88 9.18,03 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 4. plass 1046 9.33,33 3000 m, Julistevne Bislett, Oslo 3. plass 9.47,32 3000 m innendørs, Tyrvinglekene, Bærum 1. plass 9.49,26 3000 m innendørs, NM, Bærum 3. plass 9.50,27 3000 m, U20-NM, Kristiansand 1. plass 13.55 NM terrengløp, 4 km, Skien 2. plass, junior Maren Halle Haugen, f. 2003 34.31 10 km, Hytteplanmila, Hole 8. plass 87,28 16.29 5 km, Perseløpet 8, Gardermoen 2. plass 88,46 997 9.24,40 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 7. plass 1026 9.41,41 3000 m, UM Jessheim 3. plass, 17 år Grethe Tyldum, f. 2001 9.29,01 3000 m, Seriestevne, Trondheim 1. plass, miks 1011 9.54,92 3000 m, NM U20, Kristiansand 2. plass 14.06 NM terrengløp, 4 km, Skien 3. plass, junior Anna Marie Nordengen Sirevåg, f. 2004 34.34 10 km, Hytteplanmila, Hole 9. plass 87,15 1025 16.54,72 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 8. plass 86,19 10.42,24 3000 m hinder, NM friidrett, Bergen 6. plass 10.03,42 3000 m, UM Jessheim 1. plass 10.15,52 3000 m, Løpsstevne Nittedal 1. plass 14.12 NM terrengløp, 4 km, Skien 1. plass, 16 år Adele Henriksen, f. 2002 1.16.31 Halvmaraton, NM, Norgesløpet, Jessheim 3. plass 85,92 995 34.59 10 km, Knarvikmila 2. plass 86,11 35.49 5 km, Bykarusellen Perseløp, Bergen 1. plass 84,11 37.24 10 km, Vinterkarusellen i Bergen 10 1. plass 80,55 17.53 5 km, Gneist 5k Invitational, Bergen 3. plass 81,53 34.44,7 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass, miksh 86,69 34.56,10 10 000 m, NM friidrett, Bergen 7. plass 86,19 17.25,72 5000 m, Gneist-Gular Seriestevne 3, Bergen 2. plass, miks 83,64



Vurdering

Det var usedvanlig jevnt i juniorklassen for kvinner. Fire løpere fra Sandefjordsklubben Runar kjempa primært mot en utfordrer fra Ren-Eng og en fra Steinkjer. Siden det er så jevnt, og siden WMA-kalkulatoren vi bruker, ikke omfatter 3000 m, har vi i noen grad sett på hvor mange poeng de ulike resultatene gir i tabellen til World Athletics (WA).



Mens fjorårsvinner Ina Halle Haugen har marginalt best skår ifølge WMA-tabellen med sin 5 km på 16.14, skårer klubbvenninne Andrea Modin Engesæth klart høyest på WA-tabellen med 9.57,95 på 3000 m hinder. Også Andreas 10 km på 33.59 gir høyere WA-skår enn Inas 5 km. På 3000 m har Ina drøye 2 sekunder bedre bestetid enn Andrea, men Andrea har på sin side gull fra senior-NM på 3000 m hinder, sølv fra NM senior innendørs på 3000 m og gull fra junior-NM i terrengløp. Ina Halle Haugens eneste mesterskapsmedalje på distanser fra 3000 m og oppover er sølv i 17-årsklassen på 3000 m i UM.



Der måtte hun se seg slått av Ingeborg Østgård som bare har 3 tideler dårligere årsbeste på 3000 m. Østgård tok også gull i 17-årsklassen i UM terrengløp. Det er så jevnt mellom Ina og Ingeborg at vi har valgt å rangere dem på en delt andreplass.



Ikke langt bak disse tre følger Mari Roligheten Ruud, Maren Halle Haugen og Grethe Tyldum. Mari har gull fra junior-NM på 3000 m og sølv i terrengløp. Maren har en bronse på 3000 m i 17-årsklassen i UM. Mens Mari har best tid på 3000 m, har Maren løpt en god del fortere på 5 og 10 km. Vi lar mesterskapsuttellingen tippe det i Maris favør.



Grethe Tyldum tok sølv på 3000 meteren i junior-NM og bronse i juniorklassen i NM terrengløp. Dermed sikrer hun seg sjetteplassen foran sterke utfordrere som Anna Marie Nordengen Sirevåg og Adele Henriksen.



Ranking

1. Andrea Modin Engesæth, IL Runar

2. Ina Halle Haugen, IL Runar

2. Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

4. Mari Roligheten Ruud, IL Runar

5. Maren Halle Haugen, IL Runar

6. Grethe Tyldum Steinkjer FIK





Menn junior - Abdi Dahir Rabi





Verdensklasse: Abdi Dahir Rabi oppnådde den sjette beste tida i verden i U20-klassen da han løp Hytteplanmila på 29.17. Her ser vi han i UM terrengløp der han vant klassen sin suverent. (Foto: Samuel Hafsahl)





Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.





Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2020 – i rangert rekkefølge



Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% WA-poeng Abdi Dahir Rabi, f. 2003 29.17 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 91,66 1025 29.34 10 km, Norgesløpet, Jessheim 5. plass 90,78 13.57,21 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 7. plass 92,92 1009 14.05,23 5000 m, Per Halle Invitational 4. plass 92,04 14.08,00 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 3. plass 91,83 8.11,92 3000 m, Gneist-Gular seriestevne 4, Bergen 10. plass 987 12.13 UM terrengløp, 4 km, Skien 1. plass, 17 år Philip Massacand, f. 2002 30.39 10 km, Hytteplanmila, Hole 31. plass 87,57 908 31.27 10 km, Benidorm, Spania 1. plass 85,35 14.32 5 km, Gneist 5k Invitational, Bergen 8. plass 89,30 14.48 5 km, Knarvikmila 4. plass 87,69 30.33,86 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 2. plass, B-heat 87,81 908 31.29,49 10 000 m, Gneist-Gular seriestevne 3, Bergen 10. plass 85,21 14.45,12 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 11. plass, B-heat 87,99 855 15.08,52 5000 m, NM U20, Kristiansand 4. plass 85,67 8.19,08 3000 m, Gneist-Gular seriestevne 1, Bergen 4. plass, B-heat 947 8.24,19 3000 m, Gneist-Gular seriestrevne 4, Bergen 9. plass, B-heat 8.46,30 3000 m, Seriestevne 3, Ravnanger 1. plass 18.41 NM terrengløp, 6 km, Skien 2. plass Jon Temesgen Overå Sætre, f. 2001 30.22 10 km, Hytteplanmila, Hole 22. plass 88,39 931 14.35,59 5000 m, NM friidrett, Bergen 1. plass, B-heat 88,89 885 14.53,5 5000 m, kretsstevne, Asker 1. plass 87,10 14.58,21 5000 m, NM U20, Kristiansand 1. plass 86,62 Martin Kirkeberg Mørk, f. 2001 30.31 10 km, Hytteplanmila, Hole 30. plass 87,96 919 14.53,95 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 8. plass, B-heat 87,10 828 8.36,52 3000 m, Julistevne Bislett, Oslo 9. plass 853 18.50 NM terrengløp, 6 km, Skien 3. plass Vebjørn Hovdejord, f. 2003 15.20,30 5000 m, Klubbstevne, Notodden 1. plass 84,55 750 8.28,58 3000 m, BULs og Tjalves løpestevne, Bislett 4. plass, B-heat 895 8.39,00 3000 m, UM, Jessheim 1. plass, 17 år 8.41,15 3000 m, Løpsstevne, Nittedal 3. plass 8,41,7 3000 m, Klubbstevne 3, Notodden 1. plass 8.49,76 3000 m, Klubbstevne 6, Notodden 1. plass Marius Liljeberg Wang, f. 2001 14.36,35 5000 m, NM friidrett, Bergen 2. plass, C-heat 88,79 883 14.57,37 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 6. plass, D-heat 86,71 15.02,17 5000 m, NM U20, Kristiansand 2. plass 86,33 8.39,13 3000 m, Løpsstevne, Nittedal 2. plass 839 19.02 NM terrengløp, 6 km, Skien 4. plass Ibrahim Buras, f. 2001 18.29 NM terrengløp, 6 km, Skien 1. plass Eirik Tangen Gundersen, f. 2001 14.53,60 5000 m, NM friidrett, Bergen 7. plass, C-heat 87,10 829 14.54,89 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 9. plass, C-heat 87,01 15.03,73 5000 m, NM U20, Kristiansand 3. plass 86,14 8.37,73 3000 m, Gneist-Gular seriestevne 1, Bergen 7. plass, B-heat 846 8.40,01 3000 m, Gneist-Gular Koronast. 4, Bergen 3. plass, C-heat 25.53 Siddisløpet, 8,2 km, Stavanger 1. plass 8.59 Mosvannsløpet, 3 km, Stavanger 1. plass Esten Hansen-Møllerud Hauen, f. 2003 15.12,01 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 14. plass, C-heat 85,20 774 9.39,75 3000 m hinder, NM friidrett, Bergen 7. plass 836 8.34,10 3000 m, Julistevne Bislett, Oslo 7. plass 866 8.40,02 3000 m, UM, Jessheim 2. plass, 17 år Simen Gløgård Stensrud, f. 2003 15.16,00 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 2. plass, E-heat 85,01 762 8.31,08 3000 m, BULs og Tjalves løpestevne, Bislett 7. plass, B-heat 882 8.56,71 3000 m, Mohagen BIL Cup 3, Brandbu 1. plass Cedrik Bakke Christophersen f. 2001 14.56,81 5000 m, NM friidrett, Bergen 8. plass, C-heat 86,81 820 15.12,39 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 1. plass, E-heat 85,29 8.34,23 3000 m, Gneist-Gular seriestevne 4, Bergen 1. plass, C-heat 865 19.18 NM terrengløp, 6 km, Skien 6. plass Mikkel Thomassen, f. 2003 15.03,93 5000 m, Birkebeineren-stevnet, Lillehammer 2. plass 86,14 798 8.34,86 3000 m, OFIKs juli-stevne, Oslo 8. plass 862 8.39,16 3000 m, Gneist-Gular Koronast. 4, Bergen 12. plass, B-heat 8.39,24 3000 m, GKrør-stevnet, Lillehammer 1. plass 8.41,15 3000 m, Løpsstevne, Nittedal 3. plass 8.41,7 3000 m, Klubbstevne 3, Notodden 1. plass 8.44,49 3000 m, UM, Jessheim 8. plass Lars Agnar Hjelmeset, f. 2001 9.42,4 3000 m hinder, Treningsstevne, Nittedal 1. plass 827 8.41,21 3000 m, Løpsstevne, Nittedal 4. plass 828 8.53,56 3000 m, Julistevne Bislett, Oslo 22. plass 19.08 NM terrengløp, 6 km, Skien 5. plass



Vurdering

Sjøl om Jakob Ingebrigtsen, som vant juniorskoen fem år på rad, ikke er junior lenger, har vi likevel en klar vinner. Det er Abdi Dahir Rabi, også han fostra fram i det gode løpsmiljøet i Sandefjordsklubben Runar. 17-åringen hadde hele fem løp som gav over 90 prosent i WMA-skår med 5000 meteren på 13.57,21 som best med 92,92 prosent. Ifølge WA-tabellen var Hytteplanmila hans på 29.17 hans beste løp for sesongen. Med 29.17 var Abdi nummer seks i verden i U20-klassen og nummer én i U18-klassen i 2020. Det forteller noe om hvor høyt nivå 17-åringen befinner seg på. Abdi Dahir Rabi er somalisk statsborger, men har bodd i Norge i seks år og kan derfor være med å kjempe om gullskoen, en kamp som han altså vant på en overbevisende måte.



Var førsteplassen klar, så er det desto jevnere om andreplassen. 18 år gamle Philip Massacand fra Gneist har nest høyest skår (bak Rabi) målt etter både WMA- og WA-tabellen. Gneist-løperen har løpt 5 kilometeren på 14.32, 10 km på 30.31, 3000 m på 8.19,08 og tatt sølv i NM terrengløp. Der vant Ibrahim Buras med 12 sekunders margin, men siden Ibrahim har bare dette ene løpet i år blir han ikke ranket blant de aller beste.



Philip blir derimot hardt utfordret om andreplassen av sin klubbkamerat i Gneist, Jon Temesgen Overå Sætre. De to gangene de har møttes i samløp – i Hytteplanmila og på 5000 meteren i junior-NM – har Jon kommet i mål før Philip, og Jon tok også gullet på 5000 meteren i junior-NM. Når vi likevel rangerer Philip først, er det fordi han kommer best ut på to av de tre kriteriene som løperne vurderes etter: Philip har hatt det høyeste toppnivået og han skårer høyere på det å ha hatt en lang og god sesong. På det siste kriteriet – å ha gjort det bra i mesterskap – går Jon foran med gull på 5000 mot Philips sølv fra terrengløp.



Også bak disse fire er det uhyre jevnt. Martin Kirkeberg Mørk, som primært satser langrenn, hadde Hytteplanmila som sitt beste løp tidsmessig med 30.31, og han sikra seg også bronsen i junior-NM i terrengløp. Vebjørn Hovdejord har løpt 3000 m på sterke 8.28,58 og tok gullet i 17-årsklassen i UM. Marius Liljeberg Wangs 5000 m på 14.36,35 er ifølge WA-tabellen nesten like sterk som Vebjørns 3000 m. Marius kan også skilte med sølv fra junior-NM på 5000 m.



Nesten på samme nivå er også Eirik Tangen Gundersen som er levert gode løpe på både 3000 m (8.37,73) og 5000 m (14.53,60) pluss at han har vunnet to prestisjefulle løp i Stavanger – Siddisløpet og Mosvannsløpet. Espen Hansen-Møllerud Hauen har 8.34,10 på 3000 m som sitt beste løp pluss en sølvmedalje fra UM. Simen Gløgård Stensrud, Cedrik Bakke Chirstophersen, Mikkel Thomassen har også løpt 3000 m langt nede på 8.30-tallet.



I et så jevnt felt er det vanskelig å rangere, og vi lar Vebjørn Hovdejord og Marius Liljeberg Wang dele femteplassen, mens Ibrahim Buras med sitt ene løp ikke kommer med på topp 6 lista, til tross for sin overbevisende seier i NM terrengløp.



Ranking

1. Abdi Dahir Rabi, IL Runar

2. Philip Massacand, IL Gneist

3. Jon Temesgen Overå Sætre, IL Gneist

4. Martin Kirkeberg Mørk, IF Hellas

5. Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

5. Marius Liljeberg Wang, Herkules Friidrett





Kvinner veteran - Synøve Brox

(Innstillingen til årets veteranløpere er ført i pennen av Rune Fossheim)

Sko nummer fire: 61 år gamle Synøve Brox vant gullskoen for fjerde gang etter å ha løpt halvmaraton på 1.24.29. (Foto: Runar Gilberg)





Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter de internasjonale veterantabellene (WMA), uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Distanser fra 5 km og oppover teller.



Kandidatene: Oversikt over de beste resultatene for kvinner veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Pl. Løper Tid Distanse/løp W94 W15 Snitt 1 Synøve Brox, 61 år 1.24.29 Halvmaraton, Santa Pola (*) 98,19 101,1 99,62 2 Vera Nystad, 75 år 3.40.42 Maraton, Sevilla (*) 94,40 101,6 97,98 3 Vera Nystad 3.43.21 Maraton, Tiberias 93,28 100,4 96,81 4 Synøve Brox 19.20 5 km, Perseløpet 3 95,35 97,97 96,21 5 Synøve Brox 19.31 5 km, Perseløpet 13 94,46 96,16 95,31 6 Synøve Brox 19.43 5 km, Perseløpet 9 93,50 95,18 94,34 7 Inger Saanum, 57 år 39.15 10 km, Vest-Agder vk6 92,82 95,24 94,03 8 Inger Saanum 39.34 10 km, Vest-Agder vk3 92,08 94,48 93,28 9 Vera Nystad 3.51.57 Maraton, Meldal 6-timers 89,82 96,63 93,22 10 Vera Nystad 3.52.19 Maraton, Ålesund Nyttårsm. 89,68 96,48 93,08 11 Inger Saanum 39.55 10 km, Vest-Agder vk2 91,27 93,65 92,46 12 Vera Nystad 3.57.12 Maraton, Steinsland Bygdem. 87,83 94,49 91,16 13 Kirsti M. Johnsen, 67 år 22.06 5 km, Semslinna 90,72 89,73 91,70 14 Anne Nevin, 47 år 17.41 5 km, Strandpromenaden, mai 90,72 90,48 90,60 15 Anne Nevin 17.43 5 km, Strandpromenaden, nov. 90,66 90,31 90,43 16 Anne Nevin 17.46 5 km, Nidarø Rundt 90,29 90,06 90,17

* Ny klasserekord



Det er registrert 5 løpere med 16 resultater som gir over 90 prosent etter veterantabellene, mens det i 2019 var 9 løpere med 37 resultater. 7 av resultatene er oppnådd på 5 km, 3 på 10 km, 1 på halvmaraton og 4 på maraton. På kvinnesiden er det er ikke registrert resultater på 5000 m eller 10 000 m på bane som gir over 90 prosent ut fra veterantabellene. Beste registrerte resultat er her ved Anita Iversen Lilleskare som med 17.15,71 på 5000 m under NM i Bergen oppnår 88,94 prosents skår.



På kvinnesiden er det Synøve Brox (61 år) og Vera Nystad (75 år), som har de beste prestasjonene ut fra veterantabellene. De har begge vært blant de fremste kandidatene til gullskoen de to seneste årene, Begge har resultater i internasjonal toppklasse på veteransiden, men Synøve Brox fremstår likevel relativt klart som fremste kandidat med 1.24.29 fra Santa Pola Halvmaraton helt i begynnelsen av året. Tida gir 99,62 prosents skår ut fra vår bruk av veterantabellene. Synøve Brox har videre tre løp på 5 km fra serien av Perseløp som alle gir over 94 prosents skår. Brox har tidligere vunnet gullskoen som landets beste veteranløper tre ganger og senest i fjor.



Vera Nystad, som kommer på andreplass, har i år registrert seks maratonløp, hvorav fem som gir over 90 prosents skår. Hennes beste resultat er 3.40.42 fra Sevilla Marathon i februar, noe som gir en skår på 97,98 prosent. Tiden er også ny norsk rekord i klasse K75-79 år. Internasjonalt registreres imidlertid Vera Nystad i klasse K70-74 år med denne tiden siden hun ikke var fylt 75 år da løpet gikk.



På tredjeplass følger så Inger Saanum (57 år) med 39.15 på 10 km fra det 6. løpet i Vest-Agder vinterkarusell. Det er en tid som gir 94,03 prosents skår ifølge veterantabellene. Saanum har også to andre tider fra samme karusell som begge gir over 90 prosent.



Som fjerde og femte beste løper på kvinnesiden følger Kirsti M Johnsen (67 år) og Anne Nevin (47 år) med henholdsvis 22.06 fra Semslinna 5 km og 17.41 fra Strandpromenaden 5 km som beste resultat. Tidene gir henholdsvis 91,70 og 90,60 prosents skår ut fra veterantabellene.



Menn veteran - Ebrahim Abdulaziz



Rekordfort: Ebrahim Abdulaziz har løpt fort på både bane- og gateløp i 2020. Strindheim-løperen har oppnådd de tre beste og fem av de seks beste resultatene. (Foto: Bjørn Johannessen)





Kandidatene: Oversikten viser de beste resultatene for menn veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Pl. Løper Tid Distanse/løp W94 W15 Snitt 1 Ebrahim Abdulaziz, 42 år 14.21,59 5000 m, Oppkjøringsstevne, Trondheim 95,19 96,75 95,97 2 Ebrahim Abdulaziz 29.28,35 10 000 m, NM friidrett, Bergen 95,93 95,53 95,73 3 Ebrahim Abdulaziz 1.4.46 Halvmaraton, CPC-Loop, Den Haag (*) 95,81 94,06 94,93 4 Svein Egil Linnerud, 59 år 16.40 5 km, Perseløpet 11 94,14 95,00 94,57 5 Ebrahim Abdulaziz 30.03 10 km, Norgesløpet (*) 94,07 93,68 93,87 6 Ebrahim Abdulaziz 30.04 10 km, Hytteplanmila, Hole 94,01 93,63 93,82 7 Rune Opem, 45 år 15.07,02 5000 m, Seriestemne, Byrkjelo 92,47 94,05 93,26 8 Ivar Sandø, 67 år 18.16 5 km, Bykarusellen, sep. (*) 93,17 92,79 92,98 9 Kristen Aaby, 59 år 17.01 5 km, Perseløpet 11 92,20 93,05 92,63 10 Ivar Sandø 18.24 5 km, Gneist 5k Invitational 92,49 92,12 92,31 11 Bo Engdahl, 57 år (SWE) 16.48 5 km, Perseløpet 11 91,72 93,76 92,24 12 Svein Egil Linnerud 17.06 5 km, Perseløpet 5 91,75 92,59 92,17 13 Ivar Sandø 18.26 5 km, Perseløpet 9 92,32 91,95 92,14 14 Ebrahim Abdulaziz 30.42 5 km, Energimila, Orkdal 92,07 91,69 91,88 15 Ebrahim Abdulaziz 15.01 5 km, Nybrottkarusellen 1 91,07 92,56 91,81 16 Finn Dag Hovem, 54 år 16.29,82 5000 m, Treningsst. 2, Tromsø 90,98 92,22 91,60 17 Kristian Thon, 48 år 15.45 5 km, Perseløpet 4 90,80 92,28 91,54 18 Ivar Sandø 38.23 10 km, Knarvikmila 91,71 91,32 91,51 19 Ivar Sandø 18.34 5 km, Perseløpet 8 91,66 91,29 91,48 20 Finn Dag Hovem 1.14.22 Halvmaraton, Barcelona 91,60 90,77 91,18 21 Svein Egil Linnerud 17.20 5 km, Kvalheimmila 90,52 91,35 90,93 22 Øyvind Bjordal, 48 år 15.51,94 5000 m, Askokarusellen, Arna 90,14 91,60 90,87 23 Ronny Losoa, 40 år 14.58 5 km, Perseløpet 3 (*) 90,07 91,65 90,86 24 Rune Opem 31.48,59 10 000 m, BKK Sunnfjord Mila 90,83 90,62 90,73 24 Finn Dag Hovem 34.14 10 km, Eidemila 90,65 90,80 90,73 26 Ronny Losoa 30.41 10 km, Hytteplanmila 90,82 90,33 90,58 27 Johan-J. Strømberg, 46 år 15.42 5 km, Perseløpet 9 89,71 91,19 90,45 27 Ronny Losoa 15.02 5 km, Rekordløpet 89,67 91,24 90,45 29 Johan-Jørgen Strømberg 1.10.14 Halvmaraton, Jessheim, juli 91,01 89,65 90,33 30 Johan-Jørgen Strømberg 1.10.17 Halvmaraton, Jessheim, okt. 90,94 89,59 90,27 31 Svein Egil Linnerud 35.59 10 km, Perseløpet 13 90,18 90,32 90,25 32 Øyvind Bjordal 15.59 5 km, Bykarusellen, sep. 89,48 90,93 90,20 33 Ger van Graas, 65 år (NED) 38.11 10 km, Perseløpet 9 90,14 90,05 90,09 34 Ronny Losoa 15.06,23 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 89,27 90,84 90,06

* Ny klasserekord





Det er registrert 12 løpere med 34 resultater som tilsvarer bedre enn 90 prosent nivå etter veterantabellene mot 9 løpere og 17 resultater i 2019. Av de 34 resultatene er 27 oppnådd i gateløp, mens henholdsvis 5 og 2 resultater er oppnådd på 5000 m og 10 000 m på bane. Resultatene fra gateløp fordeler seg med 15 på 5 km, 8 på 10 km og 4 på halvmaraton.



Ebrahim Abdulaziz (42 år), som har kommet på andreplass på denne rangeringen de to seneste årene, framstår i år ganske klart som fremste kandidat til Kondis gullsko for veteraner. Han har de tre beste resultatene hvorav de to beste er fra baneløp og det tredje fra halvmaraton i Den Haag. Som best rangeres 14.21,59 på 5000 m fra Oppkjøringsstevne i Trondheim i høst, en tid som gir 95,97 prosents skår ut fra vår bruk av veterantabellene, mens 29.28,35 fra NM 10 000 m og 1.04.46 fra CPC-Loop, som også er ny rekord på halvmaraton i klasse M45-49 år, gir henholdsvis 95,73 og 94,93 prosents skår. Ebrahim Abdulaziz har videre også fire resultater til som tilsvarer over 90 prosents nivå, uten at dette påvirker kandidaturet til å vinne gullskoen som deles ut kun ut fra beste resultat vurdert ut fra veterantabellene.



På andreplass på rangeringen kommer Svein Egil Linnerud (59 år), som ble rangert på tredjeplass i fjor, og som i år har fire resultater som tilsvarer over 90 prosents nivå ifølge veterantabellene. Best av disse resultatene er 16.40 fra det 11. Perseløpet som gikk i oktober og som gir 94,57 prosents skår.



Videre på rangeringen følger på tredjeplass Rune Opem (45 år) med 15.07 på 5000 m baneløp i Byrkjelo, en tid som gir 93,26 prosents skår, fulgt av Ivar Sandø (67 år) som med 18.16 i Bykarusellen i Bergen også satte ny rekord i klasse M65-69 år. Kristen Aaby (59 år) som har vunnet gullskoen de seneste fem årene, kommer denne gangen på femteplass med 17.01 fra det 11. Perseløpet. Tidene til Sandø og Aaby gir henholdsvis 92,98 og 92,63 prosents skår ut fra veterantabellene.





Vinnere av Kondis’ gylne løpesko siden 1995



Kvinner

1995: Anita Håkenstad, Minerva

1996: Gunhild Halle, Runar

1997: Anita Håkenstad, BUL

1998: Hilde Hovdenak, BUL

1999: Stine Larsen, BFG Fana

2000: Stine Larsen, BFG Fana

2001: Gunhild Halle Haugen, Runar

2002: Gunhild Halle Haugen, Runar

2003: Stine Larsen, BFG Fana

2004: Susanne Wigene, IK Tjalve

2005: Susanne Wigene, IK Tjalve

2006: Susanne Wigene, IK Tjalve

2007: Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana

2008: Kirsten Melkevik Otterbu, BFG Fana

2009: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2010: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2011: Tone Ilstad Hjalmarsen, SK Vidar

2012: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2013: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2014: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2015: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2016: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2017: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2018: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2019: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2020: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve



Menn

1995: Terje Næss, SK Vidar

1996: Jim Svenøy, Fræna FIK

1997: Terje Næss, SK Vidar

1998: Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL

1999: Marius Bakken, Runar

2000: Marius Bakken, Runar

2001: Marius Bakken, Runar

2002: Karl Johan Rasmussen, Haugesund IL

2003: Marius Bakken, Runar

2004: Marius Bakken, Runar

2005: Marius Bakken, Runar

2006: Marius Bakken, Runar

2007: Urige Buta, Haugesund IL

2008: Urige Buta, Haugesund IL

2009: Urige Buta, Haugesund IL

2010: Urige Buta, Haugesund IL

2011: Urige Buta, Haugesund IL

2012: Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

2013: Sindre Buraas, SK Vidar

2014: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2015: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2016: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2017: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2018: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2019: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2020: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar



Kvinner junior

2001: Marte Elden, Namdalseid IL

2002: Marte Elden, Namdalseid IL

2003: Marte Elden, Namdalseid IL

2004: Ingunn Opsal, Minerva IL

2005: Ingunn Opsal, Minerva IL

2006: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL

2007: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL

2008: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Isfjorden IL

2009: Karoline Bjerkeli Grøvdal, SK Vidar

2010: Heidi Weng, IL Driv

2011: Ida Østerås, Verdal FIK

2012: Kristine Helle, IK Tjalve

2013: Heidi Mårtensson, Modum, FIK

2014: Heidi Mårtensson, Modum, FIK

2015: Live Solheimdal, Steinkjer FIK

2016: Stine Wangberg, Varteig IL

2017: Karoline Skauen, Sarpsborg IL

2018: Emma Kirkeberg Mørk, IF Hellas

2019: Ina Halle Haugen, IL Runar

2020: Andrea Modin Engesæth, IL Runar



Menn junior

2001: Bjørnar Kristensen, Sandnes IL

2002: Joachim Brøndbo, Mosvik IL

2003: Joachim Brøndbo, Mosvik IL

2004: Øystein Engum Andersen, IL Norna-Salhus

2005: Thomas Stave Gabrielsen, Kristiansand IF

2006: Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL

2007: Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL

2008: Sondre Nordstad Moen, Strindheim IL

2009: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2010: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar

2011: Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla

2012: Ferdinand Kvan Edman, IF Sturla

2013: Erik Udø Pedersen, Holum IL

2014: Kristian Tjørnhom, Kristiansand LK

2015: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2016: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2017: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2018: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2019: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2020: Abdi Dahir Rabi, IL Gular



Kvinner veteraner

1995: Mariann Stenbakk, Moss IL

1996: Sissel Grottenberg, SK Vidar

1997: Ingrid Kristiansen, BUL

1998: Grethe Sandberg, Minerva

1999: Gerda Bjåstad, Røa IL

2000: Ingrid Kristiansen, BUL

2001: Grethe Sandberg, Romerike Runners

2002: Grethe Sandberg, Romerike Runners

2003: Anna Margrethe Tråve, Royal Sport

2004: Sharon Broadwell, Royal Sport

2005: Sharon Broadwell, SK Vidar

2006: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2007: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2008: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2009: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2010: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2011: Kirsten Marathon Melkevik

2012: Nina Wavik Ytterstad, SK Vidar

2013: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2014: Jorunn Rekkedal, Ås IL

2015: Synøve Brox, SK Vidar

2016: Synøve Brox, SK Vidar

2017: Vera Nystad, Søgne IL

2018: Nina Wavik Ytterstad, SK Vidar

2019: Synøve Brox, SK Vidar

2020: Synøve Brox, SK Vidar



Menn veteraner

1995: Tor Aanensen, Kristiansand IF

1996: Per Gunnar Øverland, IF Sturla

1997: Gunnar Gaulen, AKS-77

1998: Kjetil Berg, SK Vidar

1999: Nils Undersåker, Inderøy

2000: Paul Dahl, Kolbukameratene

2001: Terje Næss, SK Vidar

2002: Aage Odfjell, Gneist

2003: Petter Antonsen, SK Vidar

2004: Øystein Syversen, Oppstad IL

2005: Harald Nygård, AKS -77

2006: Helge Dolsvåg, Kristiansand IF

2007: Henning Wibeto, SK Vidar

2008: Petter Antonsen, SK Vidar

2009: Helge Dolsvåg, Kristiansand IF

2010: Gudmund Høst, IL Heming

2011: Petter Antonsen, SK Vidar

2012: Petter Antonsen, SK Vidar

2013: Petter Antonsen, SK Vidar

2014: Tesfayohannes M. Fisehatsion, Bodø FIK

2015: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2016: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2017: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2018: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2019: Kristen Aaby, Sigdal FIK

2020: Ebrahim Abdulaziz, Strindheim FIK





Oversikt over tidligere kåringer av årets langdistanseløpere