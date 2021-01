Det var 165 påmeldte til den 52. utgaven av Nyttårsløpet i Trondheim, i år i samarbeid med Sportsklubben Freidig (Freidig Orientering). 134 startet, 118 fullførte 10 km i konkurranseklassen og ytterligere 26 fullførte i trimklassen.

Nyttårsløpet har vanligvis "omvendt jaktstart" for å gi alle lik mulighet til å vinne. Dette fører til en konsentrert målgang som arrangøren ville unngå i år. Starten ble derfor organisert slik at man fikk god spredning gjennom hele løpet. Fra klokken 12 og i nesten tre timer framover ble det startet i 3-mannspuljer hvert 3. minutt.

Her et bilde fra start der også startnummeret ble hentet ut tre minutter før egen starttid. Denne modusen gjorde at startområdet var nesten folketomt - og nettopp det var hensikten. Startpuljene besto av 3 løpere. og det var 3 minutter mellom hver pulje. (Arrangørfoto)