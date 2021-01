Det var et nedskalert stevne som var opptakten til innendørssesongen i Bergen. Kun tre øvelser var på menyen i Gneists Nyttårsstevne i Leikvanghallen: 60 meter hekk, 600 og 3000 meter, og selvsagt ikke noe publikum. Det er fremdeles strenge smittevernsrestriksjoner når vi går inn i det nye året og arrangementene må ta hensyn til dette. Men Gneist hadde fått i stand et stevne som samlet løpere fra flere lokale klubber og det ble gjort flere gode løp. Den beste prestasjonen stod nok arrangørklubbens egen Thomas Strønstad-Løseth for da han gikk i mål på 600 meter på 1:21,97. I tillegg til at dette var en forbedring av hans egen personlige bestetid med over to sekunder så var det også en forbedring av aldersrekorden på distansen i Hordaland. Det var også den fjerde beste tiden for alle klasser i Hordaland.

Thomas Strønstad-Løseth har utviklet seg til en ypperlig løper på distanser fra 200 meter til 800 meter det siste året og han er tatt ut til rekruttlandslaget u20 år. I 2020 tok han en andreplass på 800 meter i UM i sin aldersklasse.

Det ble gjort en utmerket harejobb av Herman Ellingsen som dro opp farten til rekordtempo gjennom de første 400 meterne, så for Thomas Strønstad-Løseth gjenstod det da å gi alt på sisterunden for å få den best mulige tiden.

På de beste plassene kom Kristoffer Hopland og Johannes Hopland, begge løpere fra Norna-Salhus. I alt 7 menn gikk inn til nye personlige bestetider på 600 meteren bare i seniorklassen, og flere i de aldersbestemte klassene..

I kvinneklassen var det kun deltakere fra Ask Friidrett, og her ble det en suveren seier til Sarah Feyifoluwa Adekoya på tiden 1:39,17. Dette er også en god tid som er høyt oppe på kretsstatistikken.

Resultatliste 600 meter menn senior:

Pos Startnr. Navn KATEGORI CatPos LAG Tid 1 352 Strønstad-Løseth Thomas MS 1 GNE 1:21.97 2 350 Hopland Kristoffer MS 2 NORSA 1:27.77 3 351 Hopland Johannes MS 3 NORSA 1:27.86 4 353 Hilleren Jon-Henning Gullbrå MS 4 ASK 1:28.35 5 356 Sture Johannes MS 5 ASK 1:29.74 6 354 Lillebø Sigve Jørgensen MS 6 ASK 1:29.85 7 358 Johnson Kristoffer MS 7 ASK 1:30.49 8 357 Heggøy Markus Enes MS 8 ASK 1:31.28 9 355 Armond Sander Feness MS 9 ASK 1:35.25 10 359 Lie Lukas Landro MS 10 ASK 1:35.62 11 348 Gunnlaugsson Thomas MV40 1 ASK 1:41.88 12 360 Ellingsen Herman MJ 1 GNE DNF

Herman Ellingsen drar opp farten de to første rundene.

Fire jenter fra Ask Friidrett utgjorde startfeltet på 600 meter for kvinnene. Sarah Feyifoluwa Adekoya går rett i front.

Resultatliste 600 meter kvinner senior:

Plass Startnr. Navn Kategori Cat Pos LAG Tid 1 337 Adekoya SARAH FEYIFOLUWA KS 1 ASK 1:39.17 PB! 2 365 Maren HØVISKELAND KS 2 ASK 1:52.18 3 336 Eliassen SIGRI HUNDVEN KS 3 ASK 1:54.69 PB! 4 335 Næss HANNE STAMNESFET KS 4 ASK 1:55.95

Sarah Feyifoluwa Adekoya tar en klar seier.

