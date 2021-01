Under "Resultater" i menyen til høyre, og i hovedmenyen oppe i høyre hjørne, finner du link til "Resultater Langrenn". Her vil du finne resultater fra norske turrenn (og de største utenlandske) og hvor mange fullførende deltakere det var i arrangementet.



For mange av rennene vil du også finne link til reportasjen som stod på kondis.no.



På resultatsiden kan du dessuten bla deg tilbake i resultatarkivet for tidligere år.



Full oversikt over kommende turrenn finner du i Terminlista på kondis.no.



Fra Trysil Skimaraton 2020. Årets renn skal etter planen gå 20. februar. (Foto: Jonas Sjøgren/Destinasjon Trysil)



