Nyttårstrimmen er et arrangement i samarbeid mellom Gjerpen og Herkules Friidrett. Nyttårstrimmen går normalt på nyttårsaften i en kontrollmålt løype på 10 km mellom Porsgrunn og Skien. Dette årets virtuelle utgave ble arrangert i perioden 25. til 31. desember.



Kondis har fått tilsendt følgende repport fra arrangøren:

Årets Nyttårstrim ble den 46. i rekken. Når vi ikke kunne arrangere løpet under de rådende omstendigheter mht Covid-19, ble vi inspirert av en del andre arrangører til å lage et alternativt "virtuell" løp. Nyttårstrimmen har de siste årene vært eksakt 10 km og starter i Porsgrunn og går ganske flatt opp til Skien. Årets virtuelle utgave kunne løpes i traseen eller hvor som helst.

De siste årene har vi hatt 900-1200 deltakere. I år ble det 240 påmeldte. 183 i 10 km aktiv og 57 i trimklassen. I skrivende stund har 152 registrert tiden sin og 40 trimmere registrert "fullført".



RESULTATER

Løpet måtte gjennomføres mellom 1. juledag til og med Nyttårsaften.

I dameklassen løp Stine Wiklander Langeland fra Skien inn til en helt suveren 1. plass i dameklassen med den gode tiden 38:26.

På 2. plass finner vi Ida Zoi Salvesen fra Porsgrunn med tiden 48:36 og så følger Marianne Steiro Heibø fra Gjerpen Friidrett på en 3. plass på tiden 48:38 og (antaglig?) medløper Elin Akre Tellum fra Gjerpen Friidrett på 4. plass på 48:44.

I herreklassen ble årets Ultraløper i Norge, Tobias Dahl Fenre fra Siljan/GUP, utfordret av en flokk (forholdsvis) unge Gjerpen-løpere. Han holdt som ventet unna og løp inn til den gode tiden 32:34. Solid for en løper som helst liker seg på stier og i bratt terreng. Det var og en uoffisiell pers på 3-4 sekunder i forhold til Hytteplanmila som har en vesentlig raskere løypeprofil.



Litt bak Tobias, på tiden 33:17, fulgte Ole Heldal Larsen fra Gjerpen Friidrett. Også han med pers - på ca. 7 sek. Og på 3. plass kom en blodig Jonathan Gullesen, også han fra Gjerpen Friidrett. Han gikk i asfalten allerede etter 3-4 m, men kom seg opp og gjennomførte på 35:02. Nok en løper fra Gjerpen Friidrett, Jonathan Supphellen Waatevik, løp inn til 4. plass på 35:25.

Tidene er uoffisielle og bildene er kun fra de som løp nyttårsaften formiddag.



10 beste kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Stine Wiklander Langeland SKIEN K20-22 38:26:00 2 Ida Zoï Salvesen Sparebanken SØR K23-34 48:36:00 3 Marianne Heibø Gjerpen IF Allianse - Friidrett K40-44 48:38:00 4 Elin Akre Tellum Gjerpen IF Allianse - Friidrett K40-44 48:44:00 5 Ine Victoria Bredesen PORSGRUNN K23-34 49:06:00 6 Live Kjølseth PORSGRUNN K14-15 49:13:00 7 Kathrine Slåtta SKIEN K23-34 49:58:00 8 Carina Myhre PORSGRUNN K23-34 51:22:00 9 Jorunn Nordbø Solvi Skagerrak Sportsklubb K50-54 51:35:00 10 Beate Wold PORSGRUNN K40-44 51:39:00



10 beste menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Tobias Dahl Fenre Siljan IL / Grenland Ultra Runners M23-34 32:34:00 2 Ole Heldal Larsen Gjerpen IF Allianse - Friidrett M23-34 33:17:00 3 Jonathan Gullesen Gjerpen IF Allianse - Friidrett M23-34 35:02:00 4 Jonathan Supphellen Waatevik Gjerpen IF Allianse - Friidrett M23-34 35:25:00 5 Magnus Therkelsen PORSGRUNN M23-34 36:28:00 6 Daniel Warholm Gjerpen IF Allianse - Friidrett M23-34 37:06:00 7 Fredrik Lønne Harmoni Håndverksbakeri M35-39 37:50:00 8 Preben Rangnes SKIEN M23-34 38:32:00 9 Nicholas Torvund IF Ørn/Grenland ski M14-15 39:21:00 10 Trond-Vidar Steen Hansen PORSGRUNN M23-34 39:51:00



Bilder Kondis har fått tilsendt fra arrangøren av noen av dem som på formiddagen nyttårsaften løp den virtuelle utgaven av Nyttårstrimmen:





Ida Zoi Salvesen kom på 2. plass totalt av kvinnene med tiden 48:36.





Årets Ultraløper 2020, Tobias Dahl Fenre, viste at han også kan løpe kortere distanser da han vant den virtuelle utgaven av Nyttårstrimmen på 32.34.





Ole Heldal Larsen kom på 2. plass totalt i herreklassen med 33.17.





3. plassen i herreklassen gikk til Jonathan Gullesen på 35.02.