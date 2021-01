Norges Friidrettsforbund har sammen med Dimna IL, som er arrangør av årets innendørs-NM, bestemt at mesterskapet ikke skal arrangeres som planlagt helga 6. - 7. februar, skriver friidrett.no. Smittefare rundt den pågående koronapandemien er selvfølgelig årsaken. Alternative datoer vurderes, men er foreløpig ikke bestemt.



Arrangørklubb Dimna IL, som er friidrettsklubben i Ulsteinvik på Sunnmøre, har nok de siste årene vært mest kjent som klubben til Karsten Warholm. Og også det innendørs friidrettsstevnet Karsten Warholm International, som skulle vært arrangert i Ulsteinhallen 29. januar, er utsatt. Heller ikke her er ny dato bestemt.



Friidrett.no melder samtidig om at den nordiske innendørslandskampen i friidrett, som skulle vært arrangert 14. februar i Uppsala i Sverige, er avlyst.



Se reportasjer på kondis.no fra fjorårets innendørs-NM



Vi må vente før vi eventuelt kan se flere jublende utøvere i innendørs-NM. Her viser Narve Gilje Nordås sin begeistring etter å ha vunnet NM-gull på 1500 m i fjorårets NM foran Maius Vedvik. (Foto: Arne Dag Myking)



