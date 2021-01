18. april arrangerer Groruddalen Friidrettsklubb, Ullensaker/Kisa IL Friidrett og Løpetrening AS løp for tobente på Bjerke Travbane over 5 og 10 km i en 1000 meter lang runde. Kondismedlemmer får 15% rabatt.

Groruddalen Friidrettsklubb, Ullensaker/Kisa IL Friidrett og Løpetrening AS har gått sammen om å arrangere mosjonsløpet Bjerketraver'n. Løpet arrangeres for første gang 18. april i en kontrollmålt løype på Bjerke Travbane med distanser på 5 og 10 km. Man løper 5 runder eller 10 runder rundt banen - avhengig om man er påmeldt 5 eller 10 km. Løpet tilrettelegges og tilpasses Koronasituasjonen løpsdagen. I alle puljer vil det være Fartsholdere. En Fartsholder skal motivere deg underveis, løpe i et jevnt tempo og "lose" deg inn til cirka den sluttiden du håper å oppnå. Fartsholderne løper med en ballong på ryggen - med f.eks påskriften "10km - 60 minutter". Bjerketraver'n har også skrevet en kvalitetsløpsavtale med Kondis. For medlemmene våre betyr det blant annet rabatt på startkontingenten, og arrangøren har laget en rabattkode på 15 prosent som gir Kondismedlemmer mer enn de obligatoriske 40 kronene i rabatt på 5 km (67.-) og 10 km (75.-).

Rabattkoden finner du som er medlem her: Disse kodene trenger du

Ikke medlem? Meld deg inn her Les mer om Kvalitetsløp Her kan dere lese mer om løpet: https://lopetrening.no/bjerketravern/ Påmelding og deltagerliste (RaceTracker)





