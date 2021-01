Yngvild Kaspersen gjorde en kraftig forbedring av løyperekorden da hun vant halvmaraton på Mørketidsløpet i Tromsø i dag. Tiden 1:18:44 er over 3 minutter foran den gamle bestetiden til Hilde Aders.

Til BT kan Yngvild Kaspersen fortelle at hun har prioritert studier og jobb i den perioden som har vært. Hun var derfor spent på formen ettersom hun ikke har fått trent så godt. Hun har for øvrig vunnet 10 km i dette løpet de to foregående årene.

Løyperekord ble det også på 10 km. Her løp Erik Lomås inn til 31:31. Han har vunnet denne distansen i løpet to ganger tidligere.

Siden det er første gang at dette arrangementet inneholdt helmaraton, så settes det likevel løyperekord her også. Vinnere her ble Una Bratlie og Magnus Warvik.

Det var nærmere 600 løpere totalt i de ulike distansene i Mørketidsløpet (eller Polar Night Half Marathon) i Tromsø, og selv om det for to år siden var 1605 deltakere så er dette løpet like fullt ett av de største vinterløpene her i landet når vi tar hensyn de spesielle forholdene på grunn av pandemien. Årets arrangement hadde distanser på 5 km, 10 km, hel- og halvmaraton. På grunn av smittevernrestriksjonene var løpet delt opp i puljestarter fordelt utover et tidsrom på 9 timer. Det var en total deltakerbegrensning på 800.

Deltakerne fikk denne gangen løpe på is- og snøfritt underlag, noe som slett ikke har vært vanlig i dette løpet som går midt på vinteren i Tromsø. Løypen blir beskrevet som krevende med periodevis kraftig vind.

Vår Kondis-mann i Tromsø, Christian Prestegård, opplevde arrangementet som meget bra:

– Det var imponerende godt lagt opp med veldig god merking. Det må ha vært tusenvis av fakler i løypen. Og her var svært mange vakter som alle var i godt humør og heiet på oss som løp.

– Og smitteverntiltakene var så godt gjennomført at dette må jo ha vært det sikreste stedet å være nå.

10 beste kvinner halvmaraton:

Pl. St.nr. Navn Land Klubb Klasse Tid 1 101 Yngvild Kaspersen NOR Tromsø Løpeklubb 18-34 01:18:44 2 131 Ina Høiland NOR Tromsø Løpeklubb 18-34 01:24:55 3 122 Laila Falck NOR Tromsø Løpeklubb 50-54 01:29:12 4 121 Cecilie Barth-Heyerdahl NOR Tromsø Løpeklubb 45-49 01:35:40 5 119 Elisabeth Dahlberg NOR Northern Runners 40-44 01:40:08 6 108 Stine Maren Steien NOR 18-34 01:41:51 7 118 Kristel Berg NOR UiT BIL/Northern Runners 40-44 01:42:10 8 117 Kjersti Væge NOR 40-44 01:42:19 9 115 Saana Heinänen FIN Northern Runners 35-39 01:42:26 10 106 Ida Heiberg NOR 18-34 01:43:38

10 beste menn halvmaraton:

Pl. St.nr. Navn Nat Klubb Klasse Tid 1 126 Sebastian C. Håkansson NOR Svorkmo NOI 18-34 01:08:27 2 135 Stian Dahl Sommerseth NOR Tromsø Løpeklubb/ Hoka 18-34 01:09:30 3 170 Lasse Aleksander Finstad NOR Bardu IL 18-34 01:11:02 4 174 Anthony Sebergsen NOR Veidekke BIL 18-34 01:14:49 5 190 Eirik Haugsnes NOR Senja Ski 40-44 01:15:23 6 247 Martin ANDERSEN NOR Ren-Eng 18-34 01:15:37 7 246 Morten Harjo Pettersen NOR PwC 18-34 01:15:57 8 172 André Lenningsvik NOR Tromsø Løpeklubb 18-34 01:16:02 9 154 Yngvar Solberg NOR 18-34 01:16:03 10 136 Ole-Bernard Fuskevåg NOR Tromsø triatlonklubb 18-34 01:17:36



Una Bratlie var beste kvinne på helmaraton, tid 3:28:13. (Foto: Christian Prestegård)

10 beste kvinner helmaraton:

Pl. St.nr. Navn Nat Klubb Klasse Tid 1 7 Una Bratlie NOR Multiconsult BIL Tromsø 18-34 03:28:13 2 5 Deimante Razukiene LTU Romerike ULK/Kondis 35-39 03:36:37 3 3 Aniek Lith NED NPI Polar Foxes 18-34 03:38:04 4 2 Emily Geyman USA NPI Polar Foxes 18-34 03:44:45 5 13 Merete Wang NOR Northen runners 50-54 03:47:29 6 14 Gjertrud Røyland NOR 55-59 03:51:03 7 1 Christina S Wilhelmsen NOR 18-34 03:55:45 8 11 Monika Kransvik NOR Lofoten ultraløperklubb 45-49 04:00:23 9 9 Angelika Renner GER Tromsø Løpeklubb 40-44 04:07:06 10 4 June Kieu-Van Bui NOR Oslostudentenes IK 18-34 04:17:21

10 beste menn helmaraton:

Pl. St. nr. Navn Land Klubb Klasse Tid 1 18 Magnus Warvik NOR OSI Friidrett 18-34 02:48:06 2 19 Erling Eggesvik NOR Nordfjorden IL 18-34 02:54:44 3 52 Terje Sandness NOR Team Sandness 55-59 03:03:53 4 32 Christian Magnussen NOR Multiconsult BIL Tromsø 35-39 03:06:12 5 35 Kenneth Smeby NOR 40-44 03:07:34 6 34 Espen Sagen NOR KSAT BIL / Tromsø LK 40-44 03:09:46 7 56 Tomasz Danielkiewicz POL LoveDanceHelp 35-39 03:10:26 8 36 John Øystein Ellila NOR Tromsø løpeklubb 40-44 03:11:31 9 27 Jacob Schneider USA 35-39 03:17:41 10 28 Børge Haakonsen NOR Team Pigg 35-39 03:19:01



Løpet satte sitt preg på Tromsø gjennom hele dagen. (Foto: Christian Prestegård)

10 beste kvinner 10 km:

Pl. St.nr. Navn Land Klubb Klasse Tid 1 515 Silje Hansen NOR FRISTELSEN Bakeri 35-39 00:40:11 2 554 Arntraut Götsch SUI BUL Tromsø 35-49 00:41:16 3 534 Janne Kristin Undheim NOR ICE Runners 35-39 00:42:28 4 555 Elisa Götsch Iversen NOR BUL Tromsø 15-17 00:44:04 5 550 Anneli Giske NOR IF Pust&Pes 35-39 00:44:21 6 566 Heidi Rognli Heimdal NOR Bardu IL 45-49 00:45:00 7 569 Gunn Grevsnes NOR 45-49 00:45:38 8 527 Kristina Carm NOR 18-34 00:45:38 9 508 Julianne Karlsen NOR 18-34 00:46:15 10 507 Karlotte Falch Sørheim NOR 18-34 00:46:52

10 beste menn 10 km:

Pl. St.nr. Navn Nat Klubb Klasse Tid 1 617 Erik Lomås NOR Salangen IF-Friidrett 18-34 00:31:31 2 642 Stian Eilertsen NOR IK HIND 35-39 00:33:57 3 636 Adrian Nymo Melseth NOR Team Melseth 18-34 00:34:45 4 648 Marius Johansen NOR IK Hind 35-39 00:36:04 5 639 Tobias Nymo Melseth NOR Team Melseth 18-34 00:36:40 6 637 August Krokan NOR Tromsø Løpeklubb 18-34 00:36:55 7 684 Hans-Erik Børve NOR Salangen IF friidrett 50-54 00:37:38 8 641 Brynjar Lien Schulerud NOR Tromsø løpeklubb 40-44 00:37:40 9 634 Iver Martinsen NOR Tromsø Løpeklubb 18-34 00:38:22 10 659 Peter Vedal Utnes NOR Tromsø Løpeklubb 40-44 00:38:35



Løpsleder Nils I. Hætta kan si seg fornøyd med årets Mørketidsløp. (Foto: Christian Prestegård)