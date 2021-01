Sondre Nordstad Moen bytter klubb

Norsk Friidrett har i dag offentliggjort listen med alle årets representasjonsoverganger i friidrett, og den kanskje største overraskelsen er at Sondre Norstad Moen har meldt overgang fra SK Vidar til IL ROS friidrett.

Litt mindre overraskende blir det når man hører at Nordstad Moen har kjøpt leilighet på Spikkestad, der han flyttet inn før jul.

Sondre Nordstad Moen har i følge en pressemelding fra IL ROS meldt seg inn i klubben fordi han her vil få den sportslige oppfølgingen han ønsker. - Her har han en rutinert formann Iver Hole i friidrettsgruppa med ufattelig kunnskap og daglig oppfølging fra sin egen teammanager, André Hjorteseth innad i egen klubb. Sondre håper å bidra til økt rekruttering og oppmerksomhet til friidretten i ROS og Asker, heter det i pressemeldingen. Dermed har IL ROS fått en medaljekandidat til Tokyo-OL i sine rekker.







Therese Johaug har meldt overgang til SK Vidar. Her under NM terrengløp lang løype i 2019. (Foto: Sylvain Cavatz)



Therese Johang til SK Vidar

Therese Johaug, som vi forhåpentligvis får se på flere løp til sommeren, har meldt overgang fra FIK Ren-Eng til SK Vidar. Dermed har SK Vidar mistet en superstjerne på herresiden, men i stedet fått en superstjerne på kvinnesiden. Akkurat nå herjer hun med konkurrentene i skisporet, men langrennsstjernen har åpenbart lyst til å utrette med også på løpearenaene.



Johaug med oppsiktsvekkende avsløring: Ville valgt løping foran langrenn







Den sterke 1500-meterløperen ​Jacob Boutera bytter fra IL Gular til Ull/Kisa friidrett. Bilder er fra Bislett høsten 2020. (Foto: Samuel Hafsahl)



Sterk herrekvintett til Ull/Kisa friidrett

En av klubbene som har styrket seg kraftig på mellom- og langdistanse er Ull/Kisa friidrett. Fire av de fem sterke herreløperne kommer fra IK Tjalve, mens en kommer fra IL Gular. Her er det snakk om løpere i sin beste alder (24-25 år) som helt sikker vil være med å sette sitt preg på norsk mellom- og langdistansen de neste årene. Det er heller ingen tvil om at Ull/Kisa's herrelag i Holmenkollstafetten nå blir kraftig styrket.

Jacob Boutera 29.04.1996 IL Gular Ull/Kisa friidrett Senay Amiosom Fissehatsion 10.12.1995 IK Tjalve Ull/Kisa friidrett Jørgen Hågensen 18.08.1996 IK Tjalve Ull/Kisa friidrett Awet Nftalem Kibrab 09.05.1995 IK Tjalve Ull/Kisa friidrett Sigurd Ruud Skjeseth 24.12.1996 IK Tjalve Ull/Kisa friidrett



IK Tjalve, som mistet flere løpere til Ull/Kisa har også fått flere spennende innmeldinger på mellom- og langdistanse:

Siren Amelia Seiler 28.06.1998 Kristiansand Løpeklubb IK Tjalve Ibrahim Buras 21.08.2001 Lillehammer IF IK Tjalve Tobias Grønstad 06.07.2002 IL i BUL IK Tjalve Luca Thompson 24.11.2000 IL i BUL IK Tjalve Mikkel Bakken 29.09.2005 SK Vidar IK Tjalve





Siren Seiler er danseren som har konvertert til løping, og nå går hun fra Kristiansand Løpeklubb til IK Tjalve. På bildet ser vi Siren under Boysen Memorial i 2020. (Foto: Samuel Hafsahl)

157 innmeldte overganger

Dersom man har representert en friidrettsklubb i 2020, må skriftlig utmelding være oversendt senest 31.desember til Norges Friidrettsforbund for å bytte til ny klubb. I friidrett er det ikke som i fotball at man kan bytte klubb midt i sesongen. I oversikten som NFIF la ut tidligere i dag er det 157 innmeldte friidrettsoverganger.

I tillegg til overgangene nevnt overfor ser vi f.eks. at Isaac Tesfamichael bytter fra Leksvik IL til Steinkjer FIK, at Hanne Mjøen Maridal bytter fra Ull/Kisa IL til Strindheim IL og at kappgjenger Håvard Haukenes bytter fra IL Norna-Salhus til IL i BUL



To av Norges beste ultraløpere på kvinnesiden har også meldt overgang til nye klubber. Therese Falk går fra Romerike Ultraløperklubb til Hareid IL og Annette Velde Sande forlater samme klubb til fordel for BFG Bergen Løpeklubb der hun får Jan Fjærestad som trener.



Noen har meldt seg ut av klubbene de har representert, men ennå ikke valgt ny klubb, f.eks. Ådne Andersen (Dimna IL), Marthe Katrine Myhre (Lillehammer IF) og Jonas Lurås Hammer (Lørenskog FIL).



Se alle overgangene her:

Representasjonsoverganger per 31.12.2020