Se for deg skogen, stillheten og nykjørte løyper. Legg til fellesskap og pulserende stemning i Holmenkollen nasjonalanlegg. Da har du Holmenkollmarsjen 2021.

Dette blir et annerledes turrenn enn tidligere: Rennet spres over fem dager med tre starter per dag. Det vil kun være et par hundre personer per start. - Det blir et sikkert og velregissert arrangement med strengt smittevern og høy grad av personlig service, sier arrangøren.

Lørdagen begynner å bli utsolgt allerede, men det er altså fire andre dager å velge mellom:

Tirsdag 2. mars kl. 09:00, 10:30 eller 12:00

Onsdag 3. mars kl. 09:00, 10:30 eller 12:00

Torsdag 4. mars kl. 09:00, 10:30 eller 12:00

Fredag 5. mars kl. 09:00, 10:30 eller 12:00

Lørdag 6. mars kl. 09:00, 10:30 eller 12:00



Det er lov å gå rennet så mange ganger man ønsker. Det er bestetiden som blir stående.



Videre kan vi lese på siden til Skiforeningen:

Du vil få oppleve Markas aller fineste områder underveis i løypen, som blir 35 km lang.

Rennet har start og mål i Holmenkollen slik at du forsvarlig kan komme deg dit med egen bil.

Vi tilbyr reservert parkering inkludert i prisen.

Startnummeret ditt sendes hjem til deg i forkant av rennet slik at du unngår unødvendig reising.

Du får eksklusive tilbud på kjente og relevante merkevarer i forkant av rennet.

Rennet er godkjent seedingrenn for Birken så her kan du kose deg gjennom Marka med Kvikk Lunsj og appelsin eller gå for gull og god plassering.

Det blir mange fine premier.

Vi stiller med smøretips og boder.

Du har selv med det du trenger av mat og drikke. Vi sørger selvsagt for at alle regler om smittevern blir fulgt.

Når du er i mål vil du få med flotte gaver på vei mot bilen.

Påmelding

Holmenkollmarsjens hjemmeside



