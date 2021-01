Bergen Vintermaraton går på lørdag 23. januar, som vanlig med start og mål på Fana Stadion hvor det løpes 1 runde for halvmaraton og 2 runder for helmaraton. Det er nå klart at covid-19-retningslinjene tillater opptil 200 deltakere på hver distanse.

Starttidspunkt:

09:00 Maraton

14:00 Halvmaraton

Løpet den 5. desember (Hans Jacobs Minneløp / Bergen Ultra) ble avlyst på grunn av korona-bestemmelser. Det forrige løpet i Maratonkarusellen gikk 17. oktober i fjor og her ble det satt ny løyperekord på halvmaraton av Marius Vedvik, se Kondis-reportasjene fra dette løpet:



Marius Vedvik satte løyperekord i Maratonkarusellen i Bergen



Therese Falk og Mathias Sæten vant maraton i Maratonkarusellen i Bergen

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957