Totalt pleier landsmøtet å samle i underkant av 40 deltakere fra nord til sør. Dette er den årlige møteplassen for mange frivillige i Kondis. Her møtes reportere, treningsledere, tillitsvalgte og ansatte for en dag med engasjerte diskusjoner med Kondis i fokus, faglig påfyll og trivelig samvær. Det settes av tid til deltakelse i Kondisløpet for de som ønsker det, eller til en rolig treningstur for de som foretrekker det. Til slutt samles alle deltakerne til den årlige landsmøtemiddagen.

Årets møte skal være på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport den 6.mars.

Totalt er 25 deltakere påmeldt arrangementet.

– Ettersom det i lengre tid har vært usikkert om hvordan koronasituasjonen vil være i mars, er det litt færre som har meldt seg på i år enn det pleier å være. Vi håper at den igangsatte vaksineringen og dagens restriksjoner vil ha positiv effekt på smittesituasjonen og at vi igjen kan være tilbake på et maksantall på 50 personer som vi hadde tidligere, sier daglig leder Marianne Røhme, og legger til at hun har stor forståelse for at reglene må være så strenge som de er i dagens situasjon.

– Vi følger myndighetenes anbefalinger. Dersom det ikke blir mulig å avholde landsmøtet, vil utsendingene bli kalt inn til møte over Teams isteden. Utbyttet med et Teamsmøte vil ikke være like stort som et fysisk møte, men da får vi iallfall gjennomført det formelle programmet, og så får vi heller glede oss til neste års landsmøtet for faglig påfyll og sosialt samvær. Innen den tid vil nok alt se mye annerledes ut, sier hun.

Alle som er påmeldt landsmøtet vil få beskjed så snart som mulig om det ikke blir fysisk møte.