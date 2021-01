NM Vintertriathlon 2021 arrangeres på Heistadmoen utenfor Kongsberg søndag 21. Februar. Der skal det skal kåres norgesmestere i ungdom, junior, senior og aldersklasser. I tillegg er det også en åpen klasse.

NM Vintertriathlon har ikke blitt arrangert siden 2015.

- Vi hadde to år på rad med svært dårlige forhold (les: dytting av sykkel) som gjorde at deltagelsen sank såpass at det var et tapsprosjekt økonomisk. Så det har ligget i brakk noen år, forteller Øyvind Løining Bjerkseth i arrangørklubben Royal Sportsklubb.





Øivind Løining Bjerkseth og Andreas Rønning ønsker velkommen til NM på Heistadmoen. Bildet er tatt i arenaen lørdag 16. januar i 23 minusgrader - der vår fotograf overvar en planleggings- og treningsøkt på Heistadmoen. (Foto: Sylvain Cavatz)

- Men med privat drahjelp og økonomisk dekning fra klubben ved underskudd så prøver vi nå å få dette opp å gå igjen. Vi satser på minst 100 deltagere sånn at vi går i 0 og kan planlegge for et nytt NM neste år litt tidligere enn hva som var tilfelle nå i år, sier Bjerkseth.



Vintertriathlon består av løp, sykkel og ski (fri teknikk). Alt på snø i hardpakkede skiløyper. Fatbike er tillatt, men en helt vanlig terrengsykkel vil være det raskeste valget.





Hans Christian Tungesvik testet også sykkelen i NM-løypa forrige lørdag. (Foto: Sylvain Cavatz)





...og skiene... (Foto: Sylvain Cavatz)



Vintertriathlon passer ypperlig for de som liker å trene allsidig med en variasjon etter årstidene. For de som ikke har vært borte i dette før vil det dukke opp tips og triks på arrangementets FB-side.

I tillegg til de som allerede er påmeldt håper Bjerkseth å få med noen solide skiløpere som kan utfordre i eliteklassen.

- Folk pleier jo å være trege med å melde seg på, og det er sikkert ikke noen endring der i disse tider, ser han til kondis.no.



Norseman-vinneren fra 2019, Hans Christian Tungesvik, er påmeldt og det knyttes stor spenning til å se om han kan hamle opp med de mer erfarne vintertriatletene.





Øivind Løining Bjerkseth skal selv delta i NM. I fjorårets VM kom han på 7. plass - og er en av de Hans Christian Tungesvik skal bryne seg på 21. februar. (Foto: Sylvain Cavatz)

Norge har sterke tradisjoner i vintertriatlon med flere gullmedaljer tidlig på 2000-tallet. Etter et par års medaljetørke var det igjen norsk på toppen av pallen under fjorårets VM når Casper Rønning (17) tok gull i Menn Junior.





Casper Rønning tester løpeskoene i NM-løypa. (Foto: Sylvain Cavatz)



I juniorklassen, der det er flest påmeldte, er selvsagt fjorårets juniorverdensmester Casper Rønning favoritt. I VM var han yngste deltager, 16 år, men vant likevel med fire russere på de neste plassene. I årets NM møter han flere "nye" konkurrenter som det skal bli spennende å matche seg mot.



Rapport fra VM i vintertriatlon 2020



Årets VM, 2021 World Triathlon Winter Triathlon World Championships, arrangeres i Andorra 19.-21. mars.



Høydepunkter fra fjorårets VM:





Hans Christian og Casper i NM-løypene med flotte Jonsknuten i bakgrunnen. (Foto: Sylvain Cavatz)