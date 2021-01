Denne anmeldelsen av Jann Posts bok "Et steg foran" har stått på trykk i Kondis nr. 1 – 2021





Jeg har etter hvert lest mange løpebøker, og det er en umulig oppgave å skulle rangere dem. Bøkene er gode – eller mindre gode – på hver sin måte. Det Jann Post helt klart har fått til, er å skrive ei engasjert bok om hva løping betyr for han. Samtidig formidler han raust av sin store kunnskap til andre løpere, både nybegynnere og de som befinner seg i nærheten av Posts egne gode tider.

I boka finnes både en øktbank og detaljerte treningsprogram på tre forskjellige nivå for 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Programmene er enkle og solide, bygd på forfatterens egen erfaring og alle de innspilla han har fått fra folk han både har intervjua og trent med.

Rådene og treningsfilosofien som følger programmene er også enkle og gjennomtenkte. Her er det smått med «quick fix» og lovnad om toppform på få uker. Det er fornuften som rår, akkurat som vi er blitt vant med når vi hører Post kommenterer løping eller langrenn på NRK. I boka er det imidlertid bare unntaksvis at stemmen og stemningen skrus opp i volum.

Men det bygger seg likevel opp – mot målgangen på maratonløpet. For det er kanskje den rødeste tråden i boka at det gir noe ekstra, ikke minst mentalt, å sette seg et så krevende mål som det er å gjennomføre et langt løp. For Jann Post har det gjort livet rikere.

Tittel: Et steg foran – veien til varig løpeglede

Forfatter: Jann Post

Forlag: Vigmostad Bjørke

Antall sider: 154 – innbundet

Veil. pris: 379 kr



Her kan du lese et utdrag fra boka, om Jann Posts aller beste tips til hvordan du bekjemper dørstokkmila







Les om Jann Post og hans maratondrøm i Kondis nr. 4

Vi hadde et større intervju med Jann Post i Kondis nr. 4 – 2018. Dette bladet kan dere som er kondismedlemmer lese digitalt HER



Slik ser den nye boka til Jann Post ut. Bildet på forsida er tatt av Bjørn Hytjanstorp som også har tatt mange bilder for Kondis.