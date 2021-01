- Første halvdel er jeg veldig fornøyd med, da hadde jeg veldig god flyt. Og jeg holdt det «gående» ganske greit også utover i løpet. Men den siste tredjedelen fikk jeg noe tidstap, sier Jørgen Baklid etter søndagens VM-uttak i ski-o på Lygna. Til tross for at karen fra Konnerud la bort noen små sekunder mot slutten, var han klart best i dagens renn og vant over minuttet foran Styrk Hundseid Kamsvåg. Gårsdagens NM-vinner på sprinten, Audun Heimdal, ble 3. mann i det krevende løypenettet i dag. Baklid fikk det til å stemme – både teknisk og fysisk – men har mer på lager.

Vinner med mer inne

- Jeg føler at det siste giret mangler fysisk, men det fungerte greit i dag. Det er fortsatt 3 – 4 uker til VM, som er det viktigste, denne sesongen så jeg er ikke bekymret. Etter dagens solide løp er det snarere konkurrentene som bør bekymre seg for en formsterk Baklid.



I dameklassen var det Evine Westli Andersen som var klart best i dag. Hun var nesten 2 minutter foran Kristin Melby Jacobsen. Marit Melby Jacobsen var nummer 3 i dameklassen. (Kilde Norsk Orientering)



Resultater Lygna ski-O weekend-VM uttak 24.01.2021: D 21 - 6 400 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 37.43 2 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 39.42 +1.59 3 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 40.46 +3.03 4 Synne Strand Lierbygda OL 41.48 +4.05 5 Marlin Haavengen Kongsberg OL 41.58 +4.15 8 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 45.08 +7.25 9 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 48.37 +10.54 10 Valborg Madslien Lillehammer OK 49.11 +11.28 11 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 54.02 +16.19 H 21 - 8 000 m 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 37.46 2 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 39.01 +1.15 3 Audun Heimdal Konnerud IL 39.20 +1.34 4 Øyvind Wiggen NTNUI 39.45 +1.59 5 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 40.06 +2.20 6 Aslak Heimdal Konnerud IL 40.08 +2.22 7 Eskil Frøisland Vang OL 40.13 +2.27 8 Vegard Gulbrandsen NTNUI 40.43 +2.57 9 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 42.57 +5.11 11 Lars Lien Gjø-Vard OL 44.49 +7.03 12 Per Clemet Wisløff Asker Skiklubb 46.03 +8.17 14 Sander H. Rogndokken NTNUI 53.15 +15.29 15 Lavran Thorstensen NTNUI 1.12.23 +34.37



Resultater med strekktider

Søndagens kart:

D 21 løype

H 21 løype