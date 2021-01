Uttak Junior

Mangel på uttaksrenn for juniorer gjør at uttaket har vært krevende. Det er løpere på Equinor Juniorlandslag som er stammen i laget som tas ut. Prestasjoner i foregående og inneværende sesong er vurdert, og løpere som behersker flere distanser er foretrukket i uttaket. Junioruttaket består av 13 løpere hvorav syv kvinner og seks menn. I tillegg er det uttatt en mannlig hjemmeværende reserve. Målsettingen er å være med å kjempe om medaljer på alle øvelser i VM Junior.



Uttak U23

Det er i uttaket for U23 lagt vekt på resultater fra World Cup og Equinor Norgescup i prioritert rekkefølge. Karantenebestemmelser har i tillegg vært en utfordring i arbeidet med dette uttaket. Tre løpere velger å starte i WC Ulricehamn 6.-8. februar, og disse kan da ikke delta i VM-U23. Uttak til WC Ulricehamn offentliggjøres mandag 1. februar. U23-uttaket består også av 13 løpere hvorav syvkvinner og seks menn. I tillegg er det uttatt en hjemmeværende reserve av hvert kjønn. U23-troppen drar til mesterskapet med målsetning om å ta medaljer.



Rennprogram Junior

9. feb: Sprint klassisk

11. feb: 5/10 km fri teknikk

13. feb: Stafett 4 x 3,3 km/4 x 5 km

14. feb: 15/30 km klassisk fellesstart



Rennprogram U23-VM

10. feb: Sprint klassisk

12. feb: 10/15 km fri teknikk

13. feb: Mixed stafett 4x5 km



Løperne som skal representere Norge i Jr. & U23-VM langrenn er:



Kvinner junior

Margrethe Bergane - Konnerud IL - Equinor Juniorlandslag

Sigrid Leseth Føyen - Kjelsås IL

Anna Heggen - Svea Skilag/NTG Lillehammer - Equinor Juniorlandslag

Tuva Lislevand - Oddersjaa SSK - Equinor Juniorlandslag

Maria Hartz Melling - Konnerud IL - Equinor Juniorlandslag

Emma Kirkeberg Mørk - Drammens Ballklubb - Equinor Juniorlandslag

Runa Ulvang - Kjelsås IL



Menn junior

Lars Agnar Hjelmeset - Gjelleråsen IF - Equinor Juniorlandslag

Aleksander Elde Holmboe - Bærums Verk og Hauger IF - Equinor Juniorlandslag

Nikolai Elde Holmboe - Bærums Verk og Hauger IF- Equinor Juniorlandslag

Martin Kirkeberg Mørk - Drammens Ballklubb - Equinor Juniorlandslag

Edvard Sandvik - Kjelsås IL

Jonas Vika, MjøsSki- Equinor Juniorlandslag

Karsten Andre Vestad - Molde og Omegn IF (hjemmeværende reserve)



Kvinner U23

Hedda Østberg Amundsen - Asker SK - Equinor Rekruttlandslag

Synne Arnesen - Tromsø SK - Team Elon Nord-Norge

Kristin Austgulen Fosnæs - Fossum IF - Team Elon Oslofjord

Ingrid Andrea Gulbrandsen - Bardufoss OIF - Team Elon Nord-Norge

Tiril Liverud Knudsen - Konnerud IL - Equinor Rekruttlandslag

Hanne Wilberg Rofstad - Byåsen IL - Team Elon Midt-Norge

Nora Sanness, Kjelsås IL

Julie Bjervig Drivenes - Lommedalens IL (hjemmeværende reserve)



Menn U23

Iver Tildheim Andersen - Rustad IL - Equinor Rekruttlandslag

Vebjørn Hegdal - Søre Ål IL - Team Elon Innlandet

Jon Rolf Skamo Hope - Hyen IL - Team Elon Vest

Håvard Moseby - Kjelsås IL - Equinor Rekruttlandslag

Aron Åkre Rysstad - Valle IL - Team Elon Vest

Håkon Skaanes - Strindheim IL - Team Elon Midt-Norge

Ansgar Evensen - Vind IL - Equinor Rekruttlandslag (hjemmeværende reserve)

Kilde: Norges Skiforbund

