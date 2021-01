(Alle foto: Stein Arne Negård)

- Jeg er fornøyd. Enn så lenge har jeg ikke fått analysert veivalgene, men følelsen er at jeg har tatt gode valg uten å rote noe underveis, sier Evine Westli Andersen etter å ha gått inn til seier under ski-o NM-langdistanse. Jenta fra Løten var klart best på Sjusjøen i dag.



- Når Anna (Ulvensøen) ikke deltar, føler jeg at jeg bør slå de andre norske, kommenterer hun selv. Og nevnte Ulvensøen – som ble norsk mester på sprinten for en uke tilbake – får ikke delta på grunn av de strenge smittevernreglene som gjelder for Oslo-regionen. Dermed ble det i dag drøye fire minutter fra Westli Andersen – på toppen av pallen – ned til sølvvinner Kristin Melby Jacobsen. Synne Strand tok bronsen. Men i toppidretten er ikke konkurransen over før en har fått gjort analysearbeidet.

Sjelden dispiplin

- Jeg er spent på et par av veivalgene over fjellet, hvor det faktisk var best å gå der og om alle har tatt de samme veivalgene, sier Westli Andersen og fortsetter: - Uansett var det nok ingen ulempe for meg å gå 1 time i skuterspor, mot de andre i Norge. Når en også vet at dette er den eneste langdistansen på konkurranseprogrammet i vinterens ski-o sesong, blir hun ubeseiret i denne disiplinen. Men i morgen venter det hakket mer intensiv orientering når det handler om VM-uttaksløp over mellomdistanse.



- Jeg gleder meg til konkurransen i morgen. I dag var det veldig fint og samtidig krevende teknisk. Det var også et område vi ikke benyttet, så det blir spennende å se hva vi får servert i morgen. Uansett har jeg planer om å holde de andre bak meg. Ingen var på Westli Andresens nivå ute i løypen, men arrangøren leverte til høyeste karakter.



- Jeg er imponert over hva de har fått til. Fine forhold, gode løyper og bra arrangement.



De fire beste i D21 på Rømåsen lørdag.

Dobbel Konnerud

I herreklassen var det Jørgen Baklid som imponerte mest. Han gikk inn til seier og NM-gull snaue halvannet minutt foran klubbkamerat Audun Heimdal.



- Jeg har gjort et bra løp. Bortsett fra at jeg gikk litt dårlig til 3 post har jeg ikke gjort noen store feil, kommenterer dagens norske mester – som også etter hvert opplever at formen kommer snikende. - Det føles bedre enn for to uker siden, så jeg er forhåpentligvis på rett vei. Da er det lov å håpe på ny suksess i morgen.



- Løypenettet like ved arena er tett og krevende, så det blir nok en spennende mellomdistanse. Det er flinke folk som har vært ute og kjørt skuter her. Baklid er ikke så verst dyktig selv heller. Og i dag vant han altså foran klubbkamerat Audun Heimdal. Men der Konnerud fikk tre mann på pallen både lørdag og søndag forrige helg, klarte Henrik Fredriksen Aas – Asker SK – med sin bronsemedalje i dag – å få slutt på den trenden.



Topp fire i H21 i årets Ski-O NM langdistanse.



Søndag er det som nevnt nye muligheter når det handler om VM-uttak over mellomdistanse fra samme arena på Sjusjøen. Kilde: Norsk Orientering

Resultater VM uttak/NM ski-o lang D/H 21 30.01.2021: D 21- 9300m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Evine Westli Andersen Løten o-lag 1.00.01 2 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 1.04.15 +4.14 3 Synne Strand Lierbygda OL 1.06.13 +6.12 4 Marlin Haavengen Kongsberg OL 1.08.18 +8.17 5 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 1.09.16 +9.15 6 Åsne Haavengen Kongsberg OL 1.14.06 +14.05 7 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 1.14.55 +14.54 8 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 1.15.16 +15.15 9 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 1.16.36 +16.35 10 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 1.19.50 +19.49 H 21- 14900 m 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 1.14.36 2 Audun Heimdal Konnerud IL 1.16.00 +1.24 3 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 1.22.33 +7.57 4 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 1.23.31 +8.55 5 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 1.23.40 +9.04 6 Aslak Heimdal Konnerud IL 1.24.38 +10.02 7 Øyvind Wiggen NTNUI 1.25.41 +11.05 8 Eskil Frøisland Vang OL 1.26.52 +12.16 9 Vegard Gulbrandsen NTNUI 1.30.00 +15.24 10 Even Lindaas Vang OL 1.31.50 +17.14 11 Trygve Myhr Asker Skiklubb 1.41.43 +27.07 12 Lars Lien Gjø-Vard OL 1.42.21 +27.45



