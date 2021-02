I Norna Indoor i Leikvanghallen gjorde Bjørnar Sandnes Lillefosse et meget bra løp på 3000 meter. Etter en periode med mye trening uten noen konkurranser var Gular-løperen først og fremst interessert i å teste ut baneformen, men også med et blikk på kravet til innendørs-EM som skal gå i Polen 4. til 7. mars. Kravet er her 8 blank på innendørsløp. Det holdt akkurat så vidt ikke for Bjørnar som løp inn på 8:00,90. Magnus Gjerstad fra Osterøy hadde tatt på seg jobben med å være hare, men måtte gi seg etter rundt 1000 meter.

Bjørnar var like fullt ganske fornøyd etter løpet selv om EM-kravet akkurat så vidt glapp:

– Det er jo innendørspers så jeg må jo være fornøyd, men jeg hadde jo håpet at jeg skulle springe enda fortere. Det blir litt tøft når man må springe de siste to tusen alene her inne. Det var også første konkurranse på lenge, så alt i alt var det et greit gjennomført løp. Men jeg håper at jeg kan springe enda fortere om noen uker, med litt mer konkurranse kanskje.

– Men det er godt å få et løp nå i disse tider, der er jo ikke selvsagt at vi får konkurrere slik som det er nå. Vi må jo ta hensyn til situasjonen slik som den er.

– Nå var det ikke EM-kravet som var hovedfokus, fokuset var å springe så fort som jeg kan her i dag og se hvor godt det holder.

Innendørs-EM arrangeres i år Polen fra 4. til 7. mars. Nå er det en del usikkerhet knyttet til dette mesterskapet når det vurderes opp mot smittesituasjonen rundt korona-pandemien. Bjørnar forteller at han har lave skuldre:

– I forhold til EM så stresser jeg ikke. Vi har tre blad Ingebrigtsen og hvis de sier de har lyst til å delta så er de jo dødsgode. En annen sak er om Norge velger å sende folk til Polen nå. Man må jo vurdere det litt selv også om man tør å ta risikoen. Det er jo veldig gjevt å representere Norge og å få være med i EM. Men da må jeg nok springe adskillig fortere enn dette.

– Det er et vanvittig høyt nivå nå, i fjor var det sikkert ti norske løpere som sprang under åtte blank på 3000 utendørs, og det er ikke hverdagskost. Men det betyr at vi forhåpentligvis forbedrer oss alle sammen.

Bjørnar Sandnes Lillefosse hadde håpet å få med seg Marius Vedvik i dag, men han var dessverre forhindret fra å stille i dette løpet..



Trener Asgeir Thomassen sekunderer Bjørnar Sandnes Lillefosse i det han tar igjen klubbkompis Mathias Førde med en runde.

Et lite startfelt med hovedsakelig Gular-løpere. Stevnet var definert som elitestevne og ble dermed arrangert innenfor reglene rundt kronapandemien.