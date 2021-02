Til sammenligning så er den norske innendørsrekorden på 3000 m på 7.45,54. Den ble satt av Henrik Ingebrigtsen i 2015. Den nordiske rekorden tilhørte danske Mogens Guldberg som løp på 7.44,76 helt tilbake i 1991.

Andreas Almgren hadde drahjelp i mindre enn halvparten av løpet, og det var først da han sjøl gikk opp og dro, at det virkelig ble frisk fart. Almgren løp de siste 1500 meterne 3.44,5, noe som er fart til 7.29 med jevn løping. Det vil si at første halvdel gikk på 7.57,1, og den store forskjellen tyder på at Almgren i et sterkere felt kunne løpt en god del fortere.

– Det kjennes veldig bra. Jeg visste at jeg var i veldig bra slag, men ikke at jeg kunne springe så fort som dette. Alle øktene jeg har gjort i vinter har vært bedre enn i forrige innendørssesong, og allerede da satte jeg rekord. Jeg visste at det ville bli tøft uten publikum og siden jeg måtte gjøre storparten av jobben sjøl, men halvveis følte jeg meg sterk, og jeg fikk hele tida god beskjed om hvilke rundetider jeg holdt, fortalte Andreas Almgren til friidrott.se etter løpet.

Med svikt i det elektroniske tidtakeranlegget fikk 3000 m-feltet bare manuelle tider, men forhåpentligvis vil rekorden bli godkjent sjøl om hundredelene mangler. Tida til Almgren er den femte beste i verden og den fjerde beste i Europa i år. Kravet til EM innendørs i Polen i begynnelsen av mars er ei tid under 8 blank, så her har svensken mye å gå på.

Andreas Almgren er 25 år gammel og har 3.38,99 som pers på 1500 m og 1.45,59 på 800 m utendørs. Han hadde sjøl den gamle 3000 m-rekorden innendørs med 7.48,34. Med helgas løp er det mye som tyder på at han virkelig kan bli en faktor på både mellom- og langdistanse.





Video fra løpet tatt av friidrott.se



Alle resultat





Andreas Almgren i fint driv under den nordiske innendørslandskampen i 2015. (Foto: Erling Pande Braathen)