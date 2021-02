2.52.13 gir en snittfart på smått utrolige 4.05 per km. Og det er altså ei 62 år gammel kvinne som leverer 42 slike kilometre på rad uten pause. Det vil si i starten løp hun enda litt fortere. Passeringstidene per 5 km var som følger:



5 km 20:07 (20:07) 10 km 40:11:00 (20:04) 15 km 01:00:20 (20:09) 20 km 01:20:42 (20:22) 25 km 01:40:51 (20:09) 30 km 02:01:10 (20:19) 35 km 02:21:52 (20:42) 40 km 02:42:56 (21:04) 42,2 km 02:52:13 (09:17)



Halvmaraton ble passert på 1.25.01, og andre halvdel gikk følgelig på 1.27.12. Kanskje kan hun ha noe å hente på å åpne et lite hakk roligere, men uansett var det snakk om et veldisponert løp med bare 60 sekunder i forskjell mellom beste og svakeste 5 km.



Osaka Woman's Marathon foregikk i ei 2,8 km lang rundløype i en park med avslutning inne på stadion i Osaka. Løpet var et eliteløp, og Mariko Yugeta ble nummer 48 av 61 fullførende. Også blant de yngre løperne var nivået meget høyt, og Mao Ichiyama vant på 2.21.11. I alt løp fire kvinner under 2.25 og åtte under 2.30. Bredden i toppen av japansk maratonløping er med andre ord god.



Mariko Yugeta var den første kvinnen over 60 år som klarte å løpe maraton under 3 timer. Det skjedde i 2019 da hun noterte 2.59.15. I 2020 løp hun på 2.56.54 før hun nå altså var helt nede på 2.52.13. Rekorden hennes i klasse 60-64 år er faktisk mindre enn 2 minutter svakere enn verdensrekorden i klasse 55-59 år, og det klarer altså Yugeta sjøl om hun har fylt 62 år.



Ifølge Japan Running News skal Mariko Yugeta gjøre et forsøk på å forbedre sin egen maratonrekord i Run Nogaya i mars. Der er målet å klare 2.50 eller 2.51. Yugeta er kjent for å løpe mye - vanligvis om lag 800 km i måneden. Det gir et snitt ca. 26 km per dag. Hun er trener for en gruppe elever ved videregående, og det sies at hun kan være med dem å løpe 1000 metre rundt 3.30.



Resultat Osaka Woman's Marathon 2021

1 一山 麻緒 02:21:11 ICHIYAMA Mao (7:24) 2 前田 穂南 02:23:30 MAEDA Honami (7:26) 3 阿部 有香里 02:24:41 ABE Yukari (7:29) 4 上杉 真穂 02:24:52 UESUGI Mao (7:40) 5 萩原 歩美 02:26:15 HAGIWARA Ayumi (7:47) 6 和久 夢来 02:26:42 WAKU Mirai (7:44) 7 池満 綾乃 02:28:26 IKEMITSU Ayano (7:50) 8 松田 杏奈 02:29:52 MATSUDA Anna (7:49)

48 弓削田 眞理子 02:52:13 YUGETA Mariko (9:17)



