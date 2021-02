Britene har lange og gode tradisjoner som mellomdistansenasjon, og nå ser de ut til å få fram et nytt stortalent. I fjor satte Keely Hodgkinson europeisk juniorrekord på 800 m innendørs med 2.01.16, bare 17 år gammel. Nå er hun blitt ett år eldre og over to sekunder bedre. I innendørsstevnet i Wien løp hun fra alle konkurrentene og vant på 1.59,03.



Den gamle rekorden tilhørte etiopiske Meskerem Legesse og lød på 2.01,03. Så også her var det snakk om et skikkelig jafs.



Keely Hodgkinson som fyller 19 år i begynnelsen av mars, er fra før av europeisk U18-mester på 800 m. Med tida i Wien har hun klart kravet til både innendørs-EM og OL. Hun har også mulighet til å velge U20-EM og/eller VM om hun heller ønsker det.



I løpet i Wien lå hun lenge avventende midt i feltet. Men med knappe to runder igjen avanserte hun fra femte- til førsteplass, og derfra og inn var hun virkelig sjef. Hodgkinson løp nokså jevnt med ca. 28,5 på første 200 m, for så å ha rundt 30 sekunder per 200 m derifra og inn.



– Løpet var bortimot perfekt. Jeg måtte bare passe på ikke å få panikk da alle de andre åpna veldig fort. Det kunne ikke gått bedre, så jeg er veldig glad, fortalte Keely etter målgang. Dette var hennes første løp denne innendørssesongen, og hun hadde et håp om å kunne delta i innendørs-EM som går i Polen 4.-7. mars.



Hele stevnet i Wien kan sees her, og 800 meteren for kvinner starter etter 7 timer og 18 minutter.



Også på 800 meteren for menn ble det britisk seier - ved Jamie Webb som gjorde comeback etter skade på sterke 1.46,95. Mennenes 1500 m ble vunnet av Istvan Szögi fra Ungarn på årsbeste i verden med 3.37,55 etter en uhyre sterk sisterunde.



800 m kvinner

1 Keely HODGKINSON GBR 2002 GBR 1:59,03 min PB 2 Nadia POWER Ireland 1998 IRL 2:02,44 min SB 3 Irene BALDESSARI Italy 1993 ITA 2:02,71 min SB 4 Bianka BARTHA-KERI HUNGARY 1994 HUN 2:03,70 min SB 5 Jerneja SMONKAR SLOVENIA 1992 SLO 2:04,81 min SB 6 Konstantina GIANNOPOULOU GREECE 1994 GRE 2:04,84 min PB 7 Suzanne VOORRIPS Netherlands 1993 NED 2:05,65 min SB 8 Serena TROIANI Italy 1996 ITA 2:06,13 min SB 9 Maja PACARIC Croatia 1993 CRO 2:09,52 min SB 10 Caroline BREDLINGER LT Bgld Eisenstadt 2001 AUT 2:10,06 min PB 11 Laura RIPFEL ULC Weinland 2002 AUT 2:11,69 min SB 12 Bianca ILLMAIER KSV Alutechnik 1998 AUT 2:13,79 min SB 13 Lotte Luise SEILER KSV Alutechnik 2001 AUT 2:14,22 min PB 14 Lisa OBERNDORFER LCAV Jodl Packaging 1999 AUT 2:17,03 min SB 15 Anna LESER LT Bgld Eisenstadt 2001 AUT 2:17,30 min PB 16 Nicole PRAUCHNER LC Neufurth 2004 AUT 2:18,18 min PB 17 Anna KOLETNIK Atus Knittelfeld 2002 AUT 2:18,29 min PB 18 Marie GLASER HSV WN 2005 AUT 2:19,28 min PB 19 Agnes DANNER Sportunion IGLA long life 2003 AUT 2:20,96 min SB PM Katerina HALOVA Zdenek 1992 CZE DNF



Alle resultat



Klokka snek så vidt over 1.59 før Keely Hodgkinson hadde fått brystkassa over mållinja. (Foto: skjermdump Vienna Track and Fields streaming)