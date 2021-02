Hagemanns Oddetallsløp er et virtuelt løp, og for å komme fram til finaledagen med høydemetersamling måtte deltakerne løpe i kilometer alle oddetalla fra 1 til 61 gjennom hele januar. Rekkefølgen en tok de ulike distansene på, kunne bestemmes av hver enkelt av de 130 løperne som var med fra start. Bare sju av dem klarte å gjøre unna alle etappene i januar, og seks stilte til start på den avgjørende etappen 1. februar.



Øyunn Bygstad som vant til slutt, fortalte at hun bevisst gjorde unna storparten av de lengste dagsverkene tidlig, slik at hun hadde overskudd til finaledagen. Men uansett rekkefølge så måtte minst 961 km tilbakelegges i løpet av januar, så helt uthvilt var nok verken bein eller hode til de seks som 1. februar skulle prøve å samle flest mulig høydemeter i løpet av 24 timer.



I Facebook-oppdateringen etter at også klatreetappen var unnagjort, skrev Øyunn Bygstad følgende:



"Da ble det totalseier. Etter 1,35 millioner skritt og 1000 km på 4 uker ... I 23 timer og 45 min løp jeg opp og ned en bakke i Birkenlund. Beinhardt. Rett og slett. Det resulterte i 6881 (positive) høydemetere og totalt 107 km fra min kant. Frank løp like lenge, men AKKURAT ikke høyt nok. 21 høydemetere var differansen."



– Hadde ikke mannen min insistert på at jeg skulle gå motbakken én siste gang før midnatt, hadde jeg ikke vunnet. Det var en sykt jevn duell med Frank (Løke), og selvsagt moro at jeg som underdog skulle ta seieren med 21 fattige høydemeter på et helt døgn, fortalte Øyunn til Fedrelandsvennen/Aftenposten etter at totalseieren var sikra.



Frank Løke måtte denne gangen nøye seg med seier i herreklassen. I Hagemanns primtallsløp i desember klarte han å bli best av alle etter en durabelig duell med Therese Falk. Også denne gangen var det ei kvinne han måtte kjempe med, og nå kom den tidligere elitehåndballspilleren til kort.



– Jeg er kjempeimponert over Øyunn. Hun løp smartere enn meg, og da ble det en fortjent seier som jeg nok ikke hadde sett helt for meg, fortalte Løke til Fedrelandsvennen/Aftenposten.

Reglene som gjaldt under Hagemanns Oddetallsløp 1: Det går ut på å løpe et nytt oddetall for hver dag - fra tallene 1-61. Men en kan selv bestemme hvilket oddetall en ønsker å løpe. Er et tall brukt en dag, så er det brukt opp og kan ikke benyttes igjen. Eks: Har du løpt 23 km en dag, så er dette brukt opp og kan ikke brukes igjen. Her lønner det seg å planlegge litt ut ifra jobb, aktiviteter og form.



2: Dagens oddetall kan deles opp i 2 økter/løp. De kan startes tidligst kl. 00.00 og må avsluttes innen kl. 23.59.59 samme døgn. Og det må legges ut senest kl. 00.15 den samme natten.



3: Løpet skal løpes ute. Det er ikke lov å bruke tredemølle.



4: Løpet er virtuelt. Så du løper der du vil, ute.



5: Alle kan være med. Det er lov til å løpe, gå, sprinte, bruke krykker, bruke rullestol. Her skal folk inviteres ut i naturen (eller asfalten og betongen).



6: Blir det flere som er igjen etter 31 januar, blir det et siste løp 1. februar. Dette blir et helt annerledes løp. Her skal en klare å samle FLEST MULIGE HØYDEMETER på maks 2 løp i løpet av døgnet 1. februar. Løpet kan startes 00.00 og må avsluttes og legges ut på Hagemann Eventer innen kl. 23.59.59 samme døgn.



7: Alle daglige løp må bevises med bildebevis på Hagemann Eventer på Facebook. Bildebevis er skjermdump fra Strava og andre løpeapper. Appene til Polar, Garmin og Sunto er så klart supre å bruke. Det SKAL inneholde navn, lengde du ha løpt, tid og dato du startet økta og kart. Det MÅ stå øverst i din kommentar til bildet hvilket oddetall du har valgt.

Frank Løke har de seinere åra vært med på - og gjort det bra i - mange ultraløp. Nå ble han beste mann i Hagemanns Oddetallsløp. Her ser vi han under Bislett 24-timers i 2017. (Foto: Anders Tøsse)