Uttaket består av 12 menn og 11 kvinner. Utover eliteløpere består troppen av to utøvere fra Equinor Rekruttlandslag, Mathilde Skjærdalen Myhrvold og Harald Østberg Amundsen. To løpere fra Team Elon-lag er også med i troppen, Anne Kjersti Kalvå fra Team Elon Midt-Norge og Sivert Wiig fra Team Elon Vest. En hjemmeværende reserve blir lagt til den mannlige troppen etter verdenscupen i Ulricehamn.



I tillegg har Martin Johnsrud Sundby friplass på 15 km klassisk som regjerende verdensmester på distansen fra VM Seefeld 2019. De andre tittelforsvarerne fra 2019, Therese Johaug, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund går ikke utenfor kvoten om de går flere øvelser enn den de forsvarer.



Løpere til de ulike distansene i VM blir tatt ut dagen før den aktuelle konkurransen.



Kriterier for uttak er resultater fra verdenscup, NM og Equinor Norgescup i prioritert rekkefølge. I tillegg prioriteres utøvere som har vist kapasitet til medalje framfor generelle, gode resultater. Norges kvote er 12 løper fra begge kjønn i tillegg til tittelforsvarere.



Troppen reiser samlet med charterfly søndag 20. februar 2021. -Vi har tro på at vi sender en sterk tropp til VM i Oberstdorf med tanke på konkurranseprogrammet, sier langrennssjef Espen Bjervig. -Vi vil kjempe om gull på samtlige distanser for å nå målsettingen om beste nasjon i mesterskapet.



Kvinner:

Maiken Caspersen Falla – Strandbygda IL

Helene Marie Fossesholm – Eiker SK

Ragnhild Haga – Åsen IL

Therese Johaug – IL Nansen

Anne Kjersti Kalvå – Team ELON Midt-Norge, Lundamo IL

Mathilde Skjærdalen Myhrvold – Equinor Rekruttlandslag, Vind IL

Ane Appelkvist Stenseth – Grong IL

Anna Svendsen – Tromsø SK

Heidi Weng – Ytre Enebakk

Lotta Udnes Weng – Nes Ski

Tiril Udnes Weng – Nes Ski



Menn:

Harald Østberg Amundsen – Equinor Rekruttlandslag, Asker Skiklubb

Pål Golberg – Gol IL

Hans Christer Holund – Lyn Ski

Emil Iversen – IL Varden Meråker

Johannes Høsflot Klæbo – Byåsen IL

Simen Hegstad Krüger – Lyn Ski

Martin Løwstrøm Nyenget – Lillehammer Skiklub

Sjur Røthe – Voss IL

Håvard Solås Taugbøl – Lillehammer Skiklubb

Erik Valnes – Bardufoss og Omegn IF

Sivert Wiig – Team ELON vest, Gjesdal IL

En hjemmeværende reserve (blir tatt ut etter WC Ulricehamn)

Martin Johnsrud Sundby (friplass 15km), Røa IL

Kilde: Norges Skiforbund