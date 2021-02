Brevet fra Friidrettsforbundet som er undertegna av president Ketil Tømmernes og generalsekretær Kjetil Hildeskor, er stila til Norges idrettsforbund ved idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg. I brevet anmodes Idrettsforbundet om å være tydelige på folkehelseaspektet ved mosjonløp, og å jobbe for at myndighetene ikke lenger fraråder mosjonsarrangement utendørs.

Friidrettsforbundet viser i brevet til sin egen årsrapport om mosjonsløp i 2020 som viser en nedgang fra om lag 280 000 startende i 2019 til drøye 50 000 startende i 2020. Vi kan for ordens skyld skyte inn at dette ikke er de totale tallene for mosjonsløp i Norge, men kun de løpa som er blitt arrangert i regi av Norges Friidrettsforbund. Som kjent arrangeres det også en rekke løp i både privat regi og av bedriftsidretten. Det er nok likevel sannsynlig at den nedadgående trenden i kronaåret 2020 var den samme også for disse løpa.

Om nedgangen på over 80 prosent skriver Friidrettsforbundet i brevet:

"NFIF mener dette er en svært urovekkende, og ser det som alvorlig ut ifra et folkehelseperspektiv om dette blir trenden også i 2021. I tillegg kan det påpekes at mosjonsløpene er en svært viktig inntektskilde for våre frivillige lag. Inntektene finansierer drift av klubber med aktivitet for barn og unge."

Det argumenteres videre for at smitterisikoen ved å delta i mosjonsløp er lav. Det hevdes at det ikke er blitt rapportert om noen smittespredning i de mange løpa som tross alt ble arrangert i 2020. Det vises også til den japanske undersøkelsen blant over 600 000 deltakere/funksjonærer der bare én person fikk påvist smitte i løpet av de tre etterfølgende ukene. Kondis har tidligere skrevet om denne undersøkelsen.

Et tredje argument for åpning av mosjonsløp er at det nå er lov å trene innendørs på treningssenter (i store deler av landet, red. anm.), mens det i fjor vår var motsatt - at en kunne arrangere løp i kontrollerte former med puljevise starter mens treningssentrene enda var stengt.

Friidrettsforbundet uttrykker også bekymring for det frafallet fra idretten som en ser blant både aktive medlemmer og blant ildsjeler som nå står i fare for miste motivasjonen.



Les hele brevet her



Brevet fra Norges Friidrettsforbund er stila til idrettspresident Berit Kjøll (bildet) og avtroppende generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg. (Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund)