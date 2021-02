Oslo Maraton fikk på grunn av Covid-19 ikke arrangert sitt vanlige løp gatelangs i Oslo i fjor, men hadde til gjengjeld stor suksess med sine virtuelle løp, 17. Mairaton, selve Oslo Maraton og Romjulsløpet.



Nå følger de opp med Påkeløpet, som vil omfatte distanser fra 500 m til 42,2 km, men også mulighet til å kombinere to løp slik at en for eksempel kan nå "gullmerket" på 63,3 km. Siden mange tilbringer påska til fjells, er det også mulighet å ta skiene fatt og bli med på den 10 km lange Skimila.



– Vi ønsker å motivere folk til aktivitet i påsken, og har derfor laget et løp som passer for hele familien! Fra 500 meter barneløp på hytta eller i hagen, til en maraton for de som ønsker det. For å få med skientusiaster har vi også en egen distansen på ski, Skimila, forteller Cecilie L’Orsa i Oslo Maraton.



– Vi har både enkeltdistanser og «challenges» – velg hvilken du vil delta på, og bli med på moroa. Alle våre distanser har paraklasser for personer med nedsatt funksjonsevne, og vi har også egne distanser for rullestol racing, legger hun til.



Ulike distanser kan kombineres om en vil løpe flere ganger og gå for en "Challenge".



Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Vipps: 125957