Nina og Annika møtte hverandre ved en tilfeldighet på en konsert sommeren 2016 og har vært bestevenner siden. Nå trener de sammen flere ganger i uka.

– Vi startet med at vi gikk rolige turer på 5-6 kilometer. Nå er vi oppe i minst 12 kilometer med rask gange og jogging på hver tur. Totalt blir det rundt 60-80 kilometer i uka, sier Annika.

På spørsmålet om hvorfor de meldte på med «Team Nina & Annika» som lag, svarer Annika:

– Dette var en greie vi startet sammen, og nå ønsker vi å ta det videre mot nye mål. Gevinsten er god helse, godt vennskap og mye frisk luft.

Dårlige knær ble bedre

Nina og Annika har begge drevet med fotball, noe som har resultert i dårlige knær for dem begge.

– Vi har nå erfart at det å begynne å løpe, og kombinere rask gange med jogging, har styrket knærne og gjort dem mye bedre. Sofaen som ble flittig brukt etter jobb tidligere, er nå byttet ut med joggesko, gode samtaler, frisk luft og god kondis. Så dette er bare vinn vinn for oss begge, sier Nina og innrømmer at de har fått litt dilla.

– Vi elsker vår nye livsstil, sier hun og legger til at det blir ikke bare kos på turene.

– Vi er konkurransemennesker begge to og vil gjerne prøve å slå tida som var sist. Det vil vi gjerne gjøre på hver tur, ler Nina.

Planer om mange løp

Nina og Annika har planer om å løpe mange maraton- og halvmaratonløp gjennom 2021. Målet er å kunne løpe New York Marathon sammen en dag når pandemien roer seg og det blir mulig å reise utenlands for å delta i løp igjen.

– Vi synes det er fint med virtuelle løp som Kondisløpet. Da kan en løpe når en vil og hvor en vil. Vi synes også det er fint at det er så mange distanser å velge blant, sier damene som selv sikter mot de lengste distansene.

Nina og Annika synes det er fint å kunne sette av tid til trening. Til daglig jobber Nina som forretningsutvikler i frisørkonsernet Frends, mens Annika er forsikringsrådgiver i Tryg. Nina har en voksen datter, mens Annika har tre døtre hvorav to av dem er voksne. De synes løpingen gir dem en fin avkobling i hverdagen.