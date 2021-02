Lørdag løp Stian Angermund Maraton del Meridiano. Dette var hans fjerde deltakelse i løpet som arrangeres på kanariøya El Hierro. På grunn av Covid-19 ble dette en helt spesiell utgave med kun fire inviterte deltakere totalt i det krevende maratonløpet.

I herreklassen var det Aritz Egea og Stian Angermund, som hadde løyperekorden fra 2019, som fikk stille til start, mens det i kvinneklassen var Azara Garcia (som var løyperekordholder før helgas løp) og Maude Mathias som deltok. Kvinnene startet et kvarter før herrene.



– Jeg hadde en høyere fart enn Aritz som måtte slippe etter 20-25 minutter og senere også valgte å bryte løpet. Jeg fikk til å pushe veldig bra opp og bortover, men i utforbakkene slet jeg litt mer, forteller Stian Angermund til kondis.no og er veldig fornøyd med at han klarte å slå sin egen løyperekord fra 2019 med drøye 8 minutter. 3:40:55 mot årets 3:32:38.



– I dette løpet testet jeg en ny ernæringsstrategi. På mange tidligere fjellmaraton har jeg fått i meg 5-6 gels, tilsvarende opp mot 150 gram med karbohydrater. Nå ble mengden økt til rundt 400 gram fordelt mellom Maurten gel og drink mix. Jeg startet med koffeingels og avsluttet med vanlige gels, forklarer Angermund.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



Ny løyperekordholder: Maude Mathias satte ny løyperekord i kvinneklassen. (Foto: arrangøren)



Maude Mathias knuste løyperekorden

I kvinneklassen i Maraton del Meridiano knuste Maude Mathias løyperekorden med omtrent en halvtime da hun løp på 3:55:46. Den gamle løyperekorden til Azara Garcia var på 4:25:06. Med tiden 4:20:35 løp også Garcia under sin egen løyperekord, men det holdt altså ikke mot suverene Maude Mathias.



Resultater og mellomtider sammenlignet med tidligere løyperekorder:





Golden Trail Series er årets mål

For Stian Angermund er målet for sesongen å gjøre det best mulig i Golden Trail Series.



– Om det blir kansellert, er det mulig jeg løper OCC i UTMB-arrangementet. De siste årene har det baskiske løpet Zegama kollidert med Storehaugen Opp i Lærdal. Det ser det ut til at det ikke gjør i år, så da håper jeg å få med begge deler, forklarer Angermund om årets planer.



I november vil årets EM i Skyrunning inngå i det portugisiske løpet Pisao Extreme - et løp Angermund har løpt, og vunnet, to ganger tidligere.

– Jeg har løpt Pisao Extreme etter sesongpausen to ganger tidligere, så om det passer blir det kanskje en tur tilbake dit i år også, avslutter Sitan Angermund.





Gammel løyperekordholder: Azara Garcia måtte både se seg slått av Maude Mathias og mistet samtidig løyperekorden i Maraton del Meridiano. (Foto: arrangøren)