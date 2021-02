Det var juryen ved ISPO, som er verdens største utstilling for sportsutstyr, som utnevnte On's løpesko Cyclon til årets produkt.



Juryens begrunnelse var blant annet følgende:

"Med Cyclon oppfyller On løpernes ønske om å stadig ha det nyeste innen løpesko samtidig som miljøet blir ivaretatt ved at skoene blir resirkulert. Cyclon er superlett samtidig som den gir god demping ved løping på hardt underlag. Abonnementstjenesten gjør at du alltid har tilgang på løpesko."



To priser: On's Cyclon fikk prisen både som årets produkt og for bærekraftig utvikling. ​



Caspar Coppetti, som er en av grunnleggerne av On, håper skoen og utmerkelsen kan inspirere andre produsenter i bransjen.

– Cyclon-prosjektet er et lite skritt i en retning som forhåpentligvis også vil inspirere andre skoprodusenter til å ta bedre vare på ressursene våre og planeten vi er så avhengige av for å drive vår idrett, uttaler Caspar Coppetti om Cyclon-skoen som er et resultat av tre års forskning i On's laboratorium.



Resirkulering: Caspar Coppetti er en av grunnleggerne av On og håper Cyclon-prosjektet kan inspirere andre produsenter til også å tenke mer på resirkulering.



On Cyclon vil være tilgjengelig fra høsten 2021 og er forventet å koste 29,99 dollar pr. måned som abonnementstjeneste. På slutten av skoens levetid byttes de utslitte skoene ut mot nye, og på denne måte har abonnenten alltid nye sko med god demping. Abonnenten vil kunne motta et nytt par løpesko inntil to ganger i året. De gamle skoene returneres og havner dermed ikke i søpla, men resirkuleres i sin helhet. Dette for å spare avfall og sikre verdifulle råvarer. On har mål om i å starte en tilsvarende resirkulering av løpeklær.



Les mer om Cyclon på nettsiden til On



Presentasjonsvideo av Cyclon-prosjektet