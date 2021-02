Grenserittet har blitt arrangert hvert år siden prøveåret i 1998. Fjorårets arrangement ble, med suksess, gjennomført i en "light-versjon" tilpasset de gjeldende smittevernsreglene med forkortet løype (58 og 29 km) og sterk begrensning i antall deltakere (maksimalt 200).



Arrangøren prøver seg i år igjen på en fullverdig og normal utgave av Grenserittet, uten deltakerbegrensning og med 80 og 36 km på programmet, men lover full refusjon dersom korona-pandemien setter en stopper for de planene:

"På bakgrunn av mye usikkerhet knyttet til utviklingen av korona får du som påmeldt en garanti om 100% refusjon av startkontingent eller mulighet for overflytting til 2022, dersom COVID-19 fører til avlysning, eller en begrensning som fører til at du ikke får startplass." - står det på arrangementets nettside.



Grenserittets historikk og deltakerutvikling

Etter et prøveår i 1998 ble Grenserittet offisielt arrangert første gang i 1999. Årets ritt blir dermed det 23. offisielle Grenserittet.



Grenserittet 1999 - 2020

Fullførende deltakere på 80 km:

2020: 151 i Grenserittet Light

2019: 2079

2018: 2301

2017: 2447

2016: 3357

2015: 4606

2014: 6284

2013: 6621

2012: 6510

2011: 6312

2010: 6429

2009: 5370

2008: 4941

2007: 3448

2006: 2667

2005: 2194



Påmeldte deltakere:

2004: 2100

2003: 1650

2002: 1350

2001: 1150

2000: 950

1999: 650

....

1998: 130 (prøveritt)





Grenserittet Light: Grenserittet ble i fjor gjennomført i en light-utgave med forkortet løype og begrensning i antall deltakere. I år håper arrangøren å få gjennomført en normal og fullverdig utgave av Grenserittet. (Foto: Bjørn Johannessen)