Melding fra arrangør IL Nybrott:

Vi har nå fått godkjent nye løpsdatoer for Nybrottkarusellen i 2021. Som følge av at Øverlands Minde ikke blir ferdigstilt før 1. september måtte vil finne nye løpsdatoer og endre litt på løpsdistansene, se vedlagte innbydelse.



I korte trekk er opplegget for årets karusell slik:



Påmeldingsfristen for hele karusellen er satt til 10. juni ved innbetaling til konto 4465.06.02568. Det er ikke mulig å melde seg på enkeltløp, og vi kan ikke ta imot påmeldinger etter den 10. juni. Men startkontingenten er rimelig, det blir under 100 kroner pr. løp.



1. løpet går den 16. juni med 5 km i langkarusellen og 2 km i kortkarusellen. Vi kan ikke bruke den godkjente 5 km løypa som har start og mål inne på Øverlands Minde, men vi har ei rundløype på nøyaktig 1000 m som blir brukt. Start og mål vil bli utenfor Stjørdalshallen.



2. løpet går den 18. august med 10 km i langkarusellen og 1,3 km i kortkarusellen. Vi vil her benytte ei ny løype på 10 km som vi har planlagt å ta i bruk med start og mål inne på Øverlands Minde. Løypa er kontrollert med syklometer og kartmåler. I år må vi imidlertid legge start og mål til området utenfor Stjørdalshallen.



3. løpet går den 8. september med 3000 m i langkarusellen og henholdsvis 1000/600 m i kortkarusellen. Innskjerping fra NFIF om at vi må overholde øvelsesutvalget for barn/ungdom er årsak til dette løpstilbudet. I dette løpet så kan vi benytte den nye banen på Øverlands Minde med 8 baner.



4. løpet går den 6. oktober med 1500 m i langkarusellen og 600 m i kortkarusellen for 11-12 år. Innskjerping fra NFIF om at vi må overholde øvelsesutvalget for barn/ungdom er årsak til dette løpstilbudet. I dette løpet så kan vi benytte den nye banen på Øverlands Minde med 8 baner.



I fjor kunne vi ikke benytte garderobene i Stjørdalshallen. Vi håper og tror at vi kan tilby garderober der i år.



Vi ønsker velkommen til Nybrottkarusellen 2021!



INNBYDELSE OG INFORMASJON (word-doc)





For 10 år siden var det en kar som het Petter Northug som vant 3000-meteren i Nybrottkarusellen, en fin anledning til å få litt fartstrening. (Foto: Arne Brunes)