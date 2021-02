Tidligere i vinter hadde Kondis en stor test av hodelykter, deriblant av Fenix HM65R. Denne har nå kommet i ny utgave - kalt HM65R-T.



Selve lykta er temmelig lik forgjengeren HM65R, men den har fått noe bedre lysstyrke - 1500 mot 1400 lumen. Det vil si at lykte fremdeles er solid, er laget av aluminium, tåler en støyt og har en værtetting på IP68 – hvilket betyr topp klassifisering for både støv- og vanntetthet.



Den største forskjellen mellom ny og gammel lykt er hodebåndet som nå er utstyrt med BOA-justering (en slik man justerer strammingen på en del sykkelsko istedenfor skolisser eller borrelås) for enkelt og raskt å kunne sikre god passform rundt hodet. Båndet går nå kun rundt hodet, mens det på forrige modell i tillegg gikk over hodet. Dette gjør at den nyeste modellen derfor veier noen gram mindre - 140 mot 148 gram inkludert hodebånd og batteri. Prisen har til gjengjeld økt noen kroner - 1350 mot 1199 kr for forgjengeren.



Hodebåndet er elastisk og utstyrt med refleks, men det har kommet tilbakemeldingen på at det ikke er vidt nok for personer med stor omkrets på hodet og/eller de som ønsker å ha en tykk lue på hodet samtidig som de bruker hodelykta. Produsenten har tatt konsekvensen av dette og lover å komme med et videre hodebånd.



Ny og oppdatert: Fenix HM65R-T har fått et enklere hodebånd enn forgjengeren og strammes enkelt med BOA-justering.



Fenix HM65R-T skal være designet spesielt med tanke på løping, skal tåle et temperaturspenn fra 35 kuldegrader til 45 varmegrader og ha en lysrekkevidde på 170 meter.



Som forgjengeren har hodelykta to lamper. Disse sitter ved siden av hverandre og har hver sin av/på-bryter og individuell regulering av lysstyrke. Her sitter også indikator for hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Den kraftigste lampa har spotlys hvor lysstyrken kan reguleres i tre trinn (mot forgjengerens fire) med 1300 lumen som maks styrke (her hadde forgjengeren 1000 lumen). Lyset rekker langt, men i nærområdet til lyskilden (altså lykta) er lyskjeglen ganske smal. Og det er her lampe nummer to kommer inn. Denne er svakere, og kan reguleres i tre trinn med 400 lumen som maks, men har til gjengjeld en veldig bred lysstråle som lyser opp nærområdet rundt deg. Disse to lampene kan brukes i kombinasjon og reguleres individuelt i styrke. Dette gir god fleksibilitet og er en smart løsning siden man da kan lyse langt framover samtidig som man med stor spredning får lyst opp området rundt seg.





Gammel: Fenix HM65R hadde bånd som gikk både rundt og tvers over hodet. Vekten var totalt 148 gram inkludert batteri.



