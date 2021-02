(Alle foto: Stein Arne Negård)

- Det var veldig krevende i dag, så jeg følte ikke jeg gikk så bra. Men jeg har ikke lagt igjen noe særlig tid underveis, sa Anna Ulvensøen etter dagens seier under ski-o NM-mellomdistanse. - Jeg er glad at jeg lyktes i dag, fortsetter jenta som med klubbadresse Nydalens SK var forhindret fra å delta under ski-o NM-langdistanse på grunn av smittevernbestemmelsene i og rundt hovedstaden da dette arrangementet fant sted.

Men når hun i dag var tilbake med startnummer på brystet var hun i en klasse for seg, og vant over halvannet minutt foran junioren Jenny Baklid, med Evine Westli Andersen på bronseplass. Med bare halvannen uke til VM i Estland, er dette godt å ta med seg i bagasjen.

Vinnere med flyt

- Den gode følelsen og bra flyt er det jeg «jakter» denne siste konkurransehelgen før VM, sier Ulvensøen selv. Når dette i tillegg gir NM-gull, kan det ikke være bedre. I morgen venter Norgescup sprint i det samme utfordrende løypenettet på Skeikampen, noe som også blir siste konkurranse før det nevnte VM.

- Jeg håper på et nytt godt løp. God flyt og lite tidstap er det jeg ønsker å ta med meg fra morgendagen. Det viktigste er å føle at jeg har flyt i orienteringen før VM.



Medaljevinnere i D17 (fra v.) Toer Jenny Balid, ener Anna Ulvensøen og treer Evine Westli Andersen.

I herreklassen var det Jørgen Baklid som var best.

- I dag handlet det om å ha god flyt, og jeg er fornøyd med at jeg lyktes med det, sier karen som med god flyt og bra fart på skiene altså var best.

Det skilte 40-tallet sekunder ned til klubbkamerat Audun Heimdal på sølvplass, med Bjørnar Kvåle som bronsevinner i en konkurranse hvor det var nok «å henge fingrene i».

Teknisk krevende

- Det var krevende teknisk, med mye skuterløyper, sier Baklid og fortsetter.- For å ha kontroll teknisk, var det få strekk der jeg ble skikkelig sliten. Men det var deilig å lykkes. Med kort tid til VM handler det om – nettopp – god kontroll på teknikken og ditto flyt i kartlesingen.

- God følelse og bra selvtillit er viktig å ta med seg til VM, sier Baklid. I morgen er det Norgescup på sprintdistansen i det samme løypenettet der Baklid og de andre få ny mulighet til å jobbe med godfølelsen. Kilde: Norsk orientering.



Medaljevinnere i H17 (fra v.) Toer Audun Heimdal, ener Jørgen Baklid og treer Bjørnar Kvåle.





Resultater NM ski-O mellomdistanse 12.02.2021: Arr.: OL Toten-Troll D 17 4 930 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 26.34 05.23 2 Jenny Baklid Konnerud IL 28.17 +1.43 05.44 3 Evine Westli Andersen Løten o-lag 28.43 +2.09 05.49 4 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 32.32 +5.58 06.35 5 Marlin Haavengen Kongsberg OL 32.41 +6.07 06.37 6 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 33.02 +6.28 06.42 7 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 33.41 +7.07 06.49 8 Synne Strand Lierbygda OL 33.58 +7.24 06.53 9 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 34.18 +7.44 06.57 10 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 36.05 +9.31 07.19 11 Ragnhild Mathea Helmersen Fet OL 37.03 +10.29 07.30 12 Åsne Haavengen Kongsberg OL 38.14 +11.40 07.45 13 Mille Vasshaug Jægtvik Konnerud IL 38.47 +12.13 07.52 14 Oda Scheele Nydalens SK 40.09 +13.35 08.08 15 Hedda Spangberg Konnerud IL 54.38 +28.04 11.04 H 17 7 840 m 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 34.51 04.26 2 Audun Heimdal Konnerud IL 35.35 +0.44 04.32 3 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 36.06 +1.15 04.36 4 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 38.14 +3.23 04.52 5 Vegard Gulbrandsen NTNUI 39.09 +4.18 04.59 6 Aslak Heimdal Konnerud IL 40.02 +5.11 05.06 7 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 40.21 +5.30 05.08 8 Øyvind Wiggen NTNUI 42.19 +7.28 05.23 9 Eskil Frøisland Vang OL 42.47 +7.56 05.27 10 Even Lindaas Vang OL 44.07 +9.16 05.37 11 Trygve Myhr Asker Skiklubb 45.25 +10.34 05.47 12 Lars Lien Gjø-Vard OL 46.59 +12.08 05.59 13 Birk Felland Sætnan Fossum IF 53.19 +18.28 06.48 14 Mats Lindaas Elverum OK 1.2.42 +27.51 07.59 15 Gaute Lindaas Elverum OK 1.28.46 +53.55 11.19