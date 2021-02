Det var annonsert at Joshua Cheptegei fra Uganda ville prøve å forbedre sin egen verdensrekord på 5 km gateløp som han satt i Monaco for temmelig nøyaktig ett år siden. Det klarte han ikke, men derimot ble det en ny verdensrekord for kvinner da Beatrice Chepkoech gikk i mål på 14:43.

Det var et sterkt felt med løpere som satte av gårde langs strandlinjen i Monaco i et noe kjølig vær for å være langs Middelhavet, 6 – 7 grader og litt vind. Joshua Cheptegei dro i front hele veien mens det to kenyanerne Bethwell Birgen og Davis Kiplangat fulgte ham sammen med franske Morhad Amdouni. Kilometertidene var hele tiden litt bak Cheptegeis rekordløp i fjor der han satte verdensrekorden til 12:51. I dagens Monaco Run 2021 ble tiden 13:11. Danske Thjis Nijhuis tok en 10. plass på 13:46.

Joshua Cheptegei har også verdensrekorden på 10.000 meter på bane med 26:11 som han satte i fjor.

Beatrice Chepkoech gjorde sitt løp alene og da hun passerte mål viste klokken 14:43, som er en forbedring av den tidligere verdensrekorden til Caroline Kipkurui på 14:48 fra 2018.

Svenske Meraf Bahta løp inn til andreplass på 15:46

Det internasjonale friidrettsforbundet startet med å registrere verdensrekorder på 5 km gateløp først i 2017 så dette er en nokså ny distanse i rekordsammenheng.

Beatrice Chepkoech kommer fra Kenya og har verdensrekorden på 3000 meter hinderløp som hun satte i nettopp Monaco i 2018.

Stevnet i Monaco var sesongdebuten for mange av løperne, som alle ser frem til å delta i OL i Tokyo, noe også kommentator Sebastian Coe understreket var et viktig mål for denne sesongen.



Resultat kvinner - de 8 beste.



Resultat menn - de 10 beste.



Beatrice Chepkoech under VM Friidrett i Doha i 2019 - 3000 m hinder. (Foto: Bjørn Johannessen)