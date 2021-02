Det andre løpet i Vinterkarusellen i Agder ble arrangert i Kristiansand lørdag 13. februar. Start og mål var utenfor Kristiansand stadion der 32 deltagere løp 3 eller 10 km.

På 10 kilometeren ble det seire til Gabriel Ingebretsen fra Kristiansand Løpeklubb (33:42) og Grete Rugland fra Konsmo (44:25).

3 kilometeren ble vunnet av Hafdis Helgadottir fra Kristiansand Triatlon klubb (13:54) og Kristian Gursli fra Kristiansand Løpeklubb.





Grete Rugland vant 10 km for kvinner. (Foto: Ivar Gogstad)



Hafdis Helgadottir​ vant 3 km for kvinner. (Foto: Ivar Gogstad)





Krtistian Gursli vant 3 km for menn. (Foto: Ivar Gogstad)



De neste løpene i karusellen er planlagt slik:

3. løp Lørdag 20.02. Mandalshallen

4. løp Lørdag 06.03. Søgne Stadion

5. løp Lørdag 13.03. Kristiansand Stadion

6. løp Lørdag 20.03. Mandalshallen

​Alle resultater i 2. løp