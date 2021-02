Brevet er også adressert til Kulturdepartementet, samt Helse- og Omsorgsdepartementet.

I tilknytning til gårsdagens brev fra Norges Idrettsforbund til regjering og helsemyndigheter, et brev vi støtter hundre prosent, følger Norges Skiforbund nå opp dette og ber om at dere som ledere for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bidrar til gjenåpning av skisporten på lokalt og regionalt nivå fra torsdag 18. februar.

Om to uker begynner vårmåneden mars. Er vi heldige varer snøen frem til påske, det vil si 6 uker fra i dag. Det er den resterende perioden vi i skisporten dette året har anledning til å utøve vår aktivitet. Etter det smelter snøen bort, og da er det for sent! For sent for å beholde ungdommer i alderen 13-19 år som hadde gledet seg til å møte konkurrenten for naboklubben. For sent å berge motivasjonen til unge skiløpere. For sent å snu en bristende logikk som våre 1150 skiklubber har opplevd siden 20. januar.

Skiidretten driver aktivitet som i sin natur innebærer avstand, er utendørs og uten kontakt. Dette gjelder i alle skigrener og for alle aldersgrupper. Vi har gjennomført tillatte aktiviteter helt siden april i 2020 uten ett eneste kjent smittetilfelle. Vi har lojalt etterkommet restriksjoner, anbefalinger og vedtak under hele pandemien. Men nå opplever vi, sammen med våre klubber, at restriksjonene er ulogiske og uforholdsmessige i sin fremtoning.

Vi ønsker derfor å gi Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet et nærmere innblikk i våre aktiviteter gjennom dette åpne brevet, da vi mener det er tungtveiende argumenter for å si at vi kan gjenoppta konkurranseaktiviteten uten smitterisiko av betydning. Vi stiller gjerne også til et digitalt møte, for å synliggjøre våre poenger i praksis:

• Vi har utarbeidet smittevernsprotokoller for all vår aktivitet inkludert reisevirksomhet, og har gjennomført både treninger og arrangement i henhold til disse

• Vi har redusert reiseaktivitet betydelig i forbindelse med arrangementer, og det er kun arrangement innenfor den enkelte skikrets som gjennomføres, med unntak av arrangementer for toppidretten som er omfattet av egne unntak (det er 16 skikretser og de utgjør mindre geografiske enheter enn fylkeskommunene)

• Ingen skiklubber har meldt om (positive) smittetilfeller som følge av den aktivitet som har vært gjennomført, hverken under trening eller skirenn

• Det er ikke meldt om noen positive smittetilfeller hos frivillige og funksjonærer som følge av skirenn

Helsedirektøren har i et møte med en samlet ledelse i norsk idrett gitt uttrykk for at det bør være tilstrekkelig å ha arrangementer i egen klubb. Vi opplever det som manglende innsikt og kunnskap om hvordan skisporten fungerer. Skiforbundet har 1150 klubber over hele landet. Dette betyr i snitt mer enn 3 skiklubber i hver kommune, som igjen betyr at det også finnes mange små klubber. Klubber hvor det kanskje ikke er mer enn 1 utøver i en aldersklasse, og kanskje ikke engang utøvere i alle aldersklasser. Det er ikke motiverende for en 14 åring å møte seg selv til konkurranse mange helger på rad. Det er gjennom å måle krefter med gutten og jenta i naboklubben, at motivasjonen holdes oppe for mange. Når til og med gutten og jenta i naboklubben kanskje er noen du møter på skolen gjennom hele uka, men ikke får møte i konkurranse i helgene, oppleves det ulogisk og uforståelig.

Vi kan ikke drive vår aktivitet på snøen som falt i fjor. Ved gjentatte anledninger denne vinteren har vi hørt deres fagfolk fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet snakke om at man kan møtes utendørs, der er det lite smitterisiko. Vi ber nå simpelthen om muligheten for å fortsette denne aktiviteten snarlig og de få ukene som er igjen av sesongen, da vi ikke kan arrangere skirenn når vårsola har fått tak og det går mot lysere, og forhåpentlig smittefrie tider.

Vi stiller når som helst, dag og kveld, til et digitalt møte hvor vi kan gi nærmere innblikk i vår aktivitet. Med bare 30 minutter til rådighet kan vi gi dere mer kunnskap og bedre grunnlag for deres videre innstilling til kommende Regjeringskonferanse 18. februar.

LES HELE BREVET: NÅR SNØEN HAR SMELTET ER DET FOR SENT!

Kilde: Norges skiforbund