Felta i dette 10 000 m-stevnet var ikke så store, men til gjengjeld var kvaliteten meget god. På kvinnesida ble det til slutt et oppgjør mellom Bowerman-løperne Elise Cranny og Karissa Schweizer. Etter at harene hadde sørga for jevne 75-runder fram til 6400 m, ble farten gradvis økt mot slutten. De fem siste rundene til Cranny gikk på 71,96, 72,78, 71,81, 68,73 og 65,11. Schweizer klarte "bare" 65,74 på sin sisterunde, og dermed måtte hun nøye seg med andreplass.



11 sekunder bak de to amerikanske løperne fulgte britiske Eilish McColgan. Hun var likevel meget godt fornøyd med kvelden:

"30.58, ny pers og OL-kravet! Elska å være tilbake på banen denne kvelden, men sjølsagt litt surt å miste min mors pers og skotske rekord med mindre enn 2 skarve sekunder. Det er likevel en stor pers og en sub 31-tid," skrev Eilish i sin Facebook-oppdatering etter løpet. Hun skulle egentlig ha løpt RAK halvmaraton som ble avlyst, og nå var hun bare glad at hun fikk et løp å være med på:



"Når et mulighetenes vindu åpner seg, så ikke trekk ned rullegardina," var visdomsordet hun delte med omverdenen etter at persen var sikra.



Hennes mor og trener er ingen ringere enn Liz McColgan som satte sin pers på 30.57,07 helt tilbake i 1991.



Karissa Schweizer fører an foran Elise Cranny med Eilish McColgan på utsida. (Foto: McColgans Facebook-side)



Place Athlete Time Heat 1 Elise Cranny Nike Bowerman Track Club 30:47.42 OLY USA 1 2 Karissa Schweizer Nike Bowerman Track Club 30:47.99 OLY USA 1 3 Eilish McColgan Asics 30:58.94 OLY USA 1 4 Emily Infeld Nike Bowerman Track Club 31:08.57 OLY USA 1 5 Marielle Hall Nike Bowerman Track Club 31:21.78 OLY USA 1 6 Kim Conley New Balance 31:40.25 USA 1 7 Gwen Jorgensen Nike Bowerman Track Club 32:39.96 1 DNF Vanessa Fraser Nike Bowerman Track Club 1 DNF Courtney Frerichs Nike Bowerman Track Club 1

Britisk seier i herreklassen

På herresida var det enda jevnere enn blant damene. Bare 2 sekunder skilte de tre beste, og alle de fem som fullførte, løp mellom 27.10 og 27.18. Alle klarte OL-kravet på 27.28 med god margin.



Raskest var briten Marc Scott som i likhet med de fleste andre i feltet trener med Nike Bowerman Track Club. Mo Farah er eneste brite som noen gang har løpt fortere enn Scotts vinnertid på 27.10,41. Det var pers med hele 46 sekunder for 27-åringen som er påmeldt 3000 meteren i EM innendørs. Det vil tydeligvis ikke stå på kondisjonen, men det blir spennende å se om han vil ha fart nok til å følge Ingebrigtsen-gutta når de legger inn giret. Scott har imidlertid så sterk 3000 m-pers som 7.36,09, så når han er i form, noe han tydeligvis er, så er han ingen kasteball.



Bak Scott fulgte amerikanerne Grant Fischer og Woody Kincaid ganske tett med 27.11,29 og 27.12,78. De klatra opp på henholdsvis femte- og sjetteplass på den amerikanske alle-tiders-statistikken. Vi må også nevne 35 år gamle Ben True som persa med 26 sekunder og kom i mål på fjerdeplass med 27.14,95. Den tidligere skiløperen har det fremdeles i seg.



Mark Scott møter antakelig Jakob Ingebrigtsen på 3000 m i EM innendørs om halvannen uke. Da dette bildet ble tatt, under 5000 meteren i EM i Berlin i 2018, ble det gull på Jakob og Marc nummer fem, 5 sekunder bak. Chris Thompson ble den gang nummer ni. (Foto: Bjørn Johannessen)



Place Athlete Time Heat 1 Marc Scott Nike Bowerman Track Club 27:10.41 OLY USA 1 2 Grant Fisher Nike Bowerman Track Club 27:11.29 OLY USA 1 3 Woody Kincaid Nike Bowerman Track Club 27:12.78 OLY USA 1 4 Ben True Unattached 27:14.95 OLY USA 1 5 Kieran Tuntivate Nike Bowerman Track Club 27:17.14 OLY USA 1 DNF Evan Jager Nike Bowerman Track Club 1 DNF Sean McGorty Nike Bowerman Track Club 1 DNF Chris Derrick Nike Bowerman Track Club 1 DNF Edward Cheserek Skechers 1 DNF Reid Buchanan On Running Mammoth Track Club 1