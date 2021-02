Denne uka, med start i dag, arrangeres verdensmesterskapet i innendørsroing. Og allerede på mesterskapets første dag satte Birgit Skarstein ny verdensrekord på 2000 m i klassen PR1. PR1 er klassen for funksjonshemmede som i hovedsak kun har kraft i armer og skuldre.



Birgit Skarstein er for tiden på treningssamling på Beitostølen, men tok seg tid til en tur ned til Valdres Storhall for å delta i verdensmesterskapet i innendørsroing. Verdensmesterskapet arrangeres i år virtuelt. Det vil si at de kvalifiserte deltakerne kan ro på en romaskin i sin lokale roklubb, treningssenter eller hjemme. Romaskinene er likt kalibrert og man kobler de opp via internett slik at deltakerne med fellesstart kan konkurrere mot hverandre.



Tirsdag kl. 12:05 gikk starten på 2000 m for funksjonshemmede kvinner i klassen PR1. I samme klasse satte Moran Samuel fra Israel verdensrekord på 8.31,8 tidligere denne sesongen (sesongen for innendørsroing går fra 1. mai til 30. april). Og det var nettopp mellom Moran Samuel og Birgit Skarstein kampen som seieren stod. Da 1500 m ble passert ledet Skarstein med kun 8 meter på Moran Samuel, men derfra og inn satte Skarstein inn et tempo som selv ikke Samuel kunne følge. Hun økte avstanden til 28 meter og vant på 8.18,5 minutter. Moran Samuel fikk 8.26,2. Det var bedre enn hennes egen tidligere verdensrekord, men det holdt likevel ikke mot Birgit Skarstein, som både ble verdensmester og verdensrekordholder.



Mesterskapet fortsetter utover uka, med siste konkurransedag lørdag, og streames hver dag live på det internasjonale roforbundets youtube-kanal.



Se opptak av dagens streaming HER - og Skarsteins sitt heat starter ca. 7 minutter ut i videoen.



Resultater

W PR1 (2000m) 2000 meter

RANK COUNTRY BOAT TIME 1 NOR Birgit Skarstein 08:18.5 2 ISR Moran Samuel 08:26.2 3 GER Sylvia Pille-Steppat 08:37.9 4 GER Manuela Diening 08:59.7 5 KOR Sejeong Kim 09:35.7 6 ALG Nedjoua Gharbi 10:10.0 7 MEX Daniela Sanchez 15:11.7



Arrangementets nettside med komplette resultater





Ny verdensrekord til Skarstein: Så sliten blir man etter å ha satt verdensrekord og blitt verdensmester. (Foto: fra facebook-siden til Norges Roforbund)





Virtuelt mesterskap: De kvalifiserte deltakerne til VM i innendørsroing kobler sin romaskin opp mot en datamaskin og kan dermed konkurrere mot hverandre uansett hvor i verden de måtte befinne seg. (Skjermdump fra mesterskapets streaming)