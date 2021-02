Hele nyheten på birken.no:



Birken AS er tvunget til også i år å avlyse det tradisjonsrike Birkebeinerrennet. Myndighetenes restriksjoner gjør det dessverre umulig å gjennomføre selv et nedskalert arrangement for både topp og bredde.



Birken håpet i det lengste å kunne avvikle det ikoniske turrennet fra Rena til Lillehammer, men signalene fra Regjeringen er nå tydelige, der de nasjonale tiltakene først i midten av mars vil komme opp til ny vurdering før det i slutten av samme måned skal lages en plan for en gradvis gjenåpning, dersom smittesituasjonen i Norge og vaksineringstakten tillater dette.

- De nasjonale tiltakene, norsk grensepolitikk og koronaveilederen fra Norges Skiforbund er de neste ukene samlet sett slik at det ikke gis åpning for å avvikle turrennet eller den internasjonale elitedelen. Vi hadde en god plan for et trygt arrangement, men etter samtaler med Norges Skiforbund konstaterer vi at mulighetsrommet nå er borte for en gjennomføring 3. helga i mars. Vi synes det er utrolig trist å være tvunget til å avlyse Birkebeinerrennet for andre år på rad. Vi hadde gledet oss slikt til å være et lyspunkt for mange mosjonister i en ødelagt sesong. Men vi lever fortsatt i en uforutsigbar tid, og vi forstår myndighetenes tilnærming, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen.

Alternativt renn for eliten i Sverige

Birkebeinerrennet er en del av den TV-sendte langløpscupen Visma Ski Classics, som formidles til en rekke land. I Norge har NRK disse rettighetene. Som en løsning for cupen etableres et erstatningsrenn med Ski Classics som ansvarlig arrangør for eliten like sør for Åre i Sverige, der Birkens partnere blir profilert.

- Rennet avvikles i regi av Ski Classics i fjellområdet Vålådalen. Birken støtter den nye arrangøren med noe personell og dekorerer arenaene og deler av traseen, slik at våre partnere oppnår synlighet for både et nasjonalt og internasjonalt TV-publikum. Slik sett blir det faktisk en liten smak av Birken i år, på svensk grunn, fortsetter Torbjørnsen.



Daglig leder i Birken AS etter rennet i 2019. (Foto: Finn Olsen)

VinterBirken QR utvides

Som en følge av avlysningen utvides perioden for VinterBirken QR til 21. mars, altså ut den opprinnelige rennhelga. Dette vil gi enda flere skiglade mosjonister muligheten til å oppleve Birken på en annerledes måte.

- Påmeldte deltakere til det avlyste Birkebeinerrennet vil i løpet av uke 9 få en egen e-post med muligheten til å velge overflytting av sin påmelding til 2022 eller 100% refusjon. De som via Min Side velger overflytting vil samtidig få gratis påmelding til VinterBirken QR. De som deltar i VinterBirken QR får godkjent sin Birken-deltakelse og flotte premier tilsendt i posten. VinterBirken QR inngår også som en del av en godkjent Trippel-deltakelse i 2021, sier Torbjørnsen.

VinterBirken QR startet 6. februar og har så langt hatt mange deltagere, både blant de som bruker turen for å teste egen form og blant de som tar det som en rolig tur og opplevelse. Tilbakemeldingene er veldig gode – og vi håper at så mange som mulig nå benytter denne muligheten i det som dessverre ble nok en annerledes Birken-vinter.



