Det offisielle målfotoet med Lina Korsgren "klart" først.

Etter et spennende løp vant Lina Korsgren Tjejvasan for første gang etter tre tidiligere pallplasser. Hun vant spurten med minst mulig margin foran Britta Johansson Norgren som står med fire seire i tremila mellom Oxberg og Mora. Linn Sömskar, IFK Umeå, tok 3. plassen fire sekunder bak tetduoen.

83 av 87 påmeldte kom til start lørdag kl. 09.00 i Tjejvasans eliteutgave som for anledningen gikk fra den velkjente Oxbergkontrollen i Vasaleden i en minusgrad. Vinnertida 1.06.47 understreker også de raske forholdene.

Starten var i år lagt til selve Vasaloppsporet i Oxberg. (Foto: Vasaloppet/Ulf Palm)

Spennede utvikling

I turen og orden grillet Lina Korsgren, Ida Dahl og Britta Johansson Norgren feltet, men det avgjørende rykket kom aldri. Det var til slutt Britta som sprengte den ti kvinners store tetgruppa med fire kilometer igjen, og bare fem løpere greide å henge på. Britta dro inn i Moraparken tett fulgt av de tre Ramudden-løperne Lina Korsgren,Ida Dahl og Jenny Larsson samt Laila Kveli og Linn Sömskar.

Arrangørforvirring

Britta dro også opp sprinten, men det var Lina som var først opp over på Auklandsbroen og så ut til å være på vei mot en klar seier. På bakken opp til årets målportal, nærmet imidlertid Britta seg raskt. Målfotoet måtte studeres før Lina Korsgren kunne utropes som rettmessig vinner av Tjejvasan for første gang etter tre tidligere pallplasser. Det ligger an til prestisjefylt revansjemøte i Vasaloppet om åtte dager.

Lina Korsgren ned fra Auklandbroen og først inn på det forkortede oppløpet. (Foto: Vasaloppet/Nisse Schmidt)



Lagvenninnene Jenny Larsson og Ida Dahl tok 5. og 6. plassen. (Foto: Vasaloppet/Nisse Schmidt)



De tre beste på podiet (fra v.): Britta Johansson Norgren,, Lina Korsgren og Linn Sömskar. (Foto: Vasaloppet/Nisse Schmidt)

Topp 20 Tjejvasan elit 27.02.2021: Pl. BIB Name (NAT) Club / *City Time 1 2 Korsgren, Lina (SWE) Åre Längdskidklubb 1:06:47 2 1 Johansson Norgren, Britta (SWE) Lager 157 Ski Team 1:06:47 3 100 Sömskar, Linn (SWE) IFK Umeå 1:06:51 4 10 Kveli, Laila (NOR) Team Engcon 1:06:52 5 5 Larsson, Jenny (SWE) Östersunds SK 1:06:57 6 3 Dahl, Ida (SWE) Team Ramudden 1:06:57 7 8 Solin, Jenny (SWE) Sollefteå Skidor IF 1:07:26 8 93 Hansson, Moa (SWE) Landsbro IF SK 1:07:30 9 81 Mohlin, Elin (SWE) Lager 157 Ski Team 1:07:38 10 88 Elebro, Sofie (SWE) Östersunds SK 1:07:38 11 4 Smutna, Katerina (CZE) *Liberec 1:07:39 12 67 Modig, Lovisa (SWE) SK Bore 1:07:39 13 33 Abrahamsson, Hanna (SWE) Ulricehamns IF 1:07:39 14 62 Rosenberg, Märta (SWE) Duveds IF 1:07:39 15 15 Erkers, Frida (SWE) IFK Mora SK 1:07:42 16 69 Dyvik, Anna (SWE) IFK Mora SK 1:07:50 17 21 Hedenström, Karolina (SWE) Lager 157 Ski Team 1:09:59 18 29 Hallqvist, Ingrid (SWE) Åsarna IK 1:09:59 19 63 Olsson, Ella (SWE) Högbo GIF 1:10:00 20 18 Bergström, Emma (SWE) Kalix SK 1:10:00



