Det er for tiden forbud mot å arrangere konkurranser for voksne, men det stopper ikke de smått ekstreme arrangementene til Einar Hagemann i "Hagemann Eventer". Både de tidligere Oddetallsløpene og Primtalløpene har vært virtuelle arrangementer med daglige oppfølginger på facebook, og slik blir det også for Hagemanns Høydemeterløp som startet i dag.



Øyunn Bygstad vant det forrige eventet til Hagemann, og nå er hun klar for å samle høydemeter. Det er nok ikke utenkelig at hun holder hele veien og må ut i utslagskonkurranse på 24-timers 1. april. (Arkivfoto: Olav Engen)



49 600 høydemeter på 31 dager

Hver dag må deltagerne i Hagemanns Høydemeterløp gå/løpe et høydemetertall. Tallene som gjelder er 100, 200, 300, 400, 500 osv opp til 3100 høydemeter. Totalt blir det 49600 høydemeter gjennom hele mars. Totalen er tøff nok for de fleste, med et snitt på 1600 høydemeter per dag, men kanskje er det vanskeligste å få kabelen til å gå opp med ett løp hver dag hele måneden. Heldigvis kan man selv velge hvilken av de 31 distansene man løper den enkelte dagen - men altså bare en distanse per dag - og ingen like distanser.

Siden det er dager der deltagerne bare kan samle "ynkelige" 100, 200, 300 høydemeter osv blir det også 12 dager med 2000 høydemeter eller mer - her er det ikke mulig i kompensere med ekstra høydemeter på de letteste dagene. Dagens distanse skal hver dag fullføres mellom klokka 00:00 og 23:59.



Det er også mulig å melde seg på senere enn i dag for folk som bare vil bli med for det sosiale, trimmen og medaljen og for noen få dager.

- Kommer du deg opp en bakke på beina, skal du komme deg ned på beina også. Det vil si at det ikke er lov å bruke ski, akebrett, sykkel, skiheis, bil, helikopter eller andre hjelpemidler ned igjen, sier Einar Hagemann.



+/- 1000 kilometer

1600 høydemeter i snitt, hvor langt må man da løpe? I en ganske bratt bakke med 10% stigning blir det 16 km opp og 16 km ned, altså 32 kilometer. Er bakken mindre bratt blir det lengre, er bakken brattere blir det kortere men tyngre. Altså: 31 dager med snitt 12600 høydemeter opp+ned i 31 dager blir en samlet distanse på 992 kilometer!

På facebooksiden til Hagemenn Eventer legges det daglig ut et bilde der løperne senest 00:15 dagen etter skal ha lagt ut dokumentasjon på sitt resultat. Dagens høyde/distanse kan gjerne deles opp i flere økter, det er summen som teller.



24-timers finale 1. april

Som om ikke 31 dager med høydemeter er nok; Dersom flere enn én av de 107 deltagerne fullfører alle de 31 ulike distansene, blir det utslagsløp 1. april (ikke aprilsnarr) der den som løper lengst på 24 timer er totalvinneren av Høydetalløpet, men akkurat denne dagen trenger man ikke tenke på høydemeter, heller tvert i mot.



- Jeg tror det blir maks fem deltagere som klarer hele måneden og må ut i duell på 24 timers løp. Jeg håper selv å holde i 3 uker, men hadde vært artig å holdt hele veien, sier Einar Hagemann.



Lista er lagt høyt:

En av deltagerne, Kari Melsom Kristensen, skriver dagen før dagen: - Planen er å ta de høyeste tallene på fridager, og de laveste på jobbedager, så får vi se hvor langt jeg kommer. Har gitt beskjed til mann og barn at jeg er opptatt i hele mars, og unødvendige avtaler er flyttet til april. Går all in.



En annen deltager, Arvid Rage Arntsen, skriver: - Det er vel egentlig bare to risikofaktorer som stopper meg; faren for å bli skada og faren for å bli singel.

Sjefen sjøl, Einar Hagemann (bildet), var ute og løp til 02:30 i natt, men løper nok mer etter jobb også kjenner vi han rett. Det kan være lurt å spare de korteste distansene lengst mulig.